犬の散歩をしていると、足元からニャーニャーという子猫の鳴き声が……。ひとりぼっちだった子猫を保護してお家に連れ帰ると、柴犬さんに見守られながら一夜を迎える光景が90万再生を突破。「可愛すぎる♡」「保護してくださりありがとうございます」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：夜、犬の散歩をしていたら…】

夜に犬の散歩をしていると…

Instagramアカウント『春子、福、太郎(@haru_fuku_taro2022)』に投稿されて話題になっているのは、ある保護子猫のお話です。

ある夜のこと。投稿者さまはいつも通り夜の散歩にわんこたちと一緒に出掛けていたのだそう。すると、どこからかニャーニャーと子猫と思われる鳴き声が聞こえてきたといいます。

鳴き声を頼りに姿を探してみると、なんと足元にいたのだとか！抱っこしても嫌がることはなく、どうやら人懐っこい性格のようです。

周囲には他に猫もおらず、どうやらひとりぼっちで置き去りにされてしまった様子だったとか。

そのまま放っておくことはできず、投稿者さまは一時的に譲り先が見つかるまでの間、お家で保護することにしたといいます。

柴犬に見守られながらお家で一夜を明かす

まだとても小さく可愛らしい子猫。まずはきれいに体を洗い、ミルクを与えることに。すると、しっかりミルクも飲んでくれたようで、とりあえず一安心ですね！

その夜は何も準備ができていなかったため、とりあえず即席で寝心地が良さそうな寝床を段ボールとタオルで用意することに！

すると、ちょっぴり怖いものの、やっぱり気になる様子も柴犬さんたちが近くで見守ってくれていたそうですよ。

良い関係を築けていけそうな柴犬さんと子猫。真っ暗な夜の草むらで投稿者さまに見つけてもらえて、本当に良かったですね！

可愛すぎる子猫の様子がSNSでも話題に

夜、ひとりぼっちだったところを保護された子猫の投稿は、 Instagramにアップされると多くの人の注目を集め、90万回以上も再生されました。

投稿には「可愛すぎる♡」「保護してくださりありがとうございます」「犬さんが見守るなんて素敵」といった声が寄せられています。

現在、すでに子猫は新しいお家へ譲渡されており、元気いっぱい幸せそうに暮らしているとのことです。

その後の子猫の様子や譲渡先での様子が知りたい方は、ぜひ Instagramアカウント『春子、福、太郎』さまを覗いてみてくださいね！

茶太郎くん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「春子、福、太郎(@haru_fuku_taro2022)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。