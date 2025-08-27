8月8日の“世界猫の日”に合わせて投稿された、一枚の様子。レースをまとった猫ちゃんの、あまりにも神々しい姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっているこの投稿は490万回以上表示され、「なんて美しい……やはり天使……」「猫を超越している神（ジン）様」といった絶賛の声があがりました。

【写真：『猫がレースカーテンを纏った瞬間』を撮影した結果…】

まるで絵画！

8月8日の世界猫の日に、Xアカウント「@kazutoshi_ono_」に投稿されたのは、レースカーテンをまとった、キジ白猫ちゃんの写真。

どこか遠くを見つめる猫ちゃんの眼差しが印象的なその写真は、優しく発光しているように見えるレースカーテンと相まって、神聖な雰囲気を醸し出しています。

体をひねりながら立ち上がり、両前足を広げているその姿は、平和のための舞を捧げているよう。

美しいこの猫ちゃんはなんと……！？

まるでマリアベールをまとったマリア様のようにも見えるこの猫ちゃんの名前は、「ジン」くん。なんと男の子なのだとか。4年ほど前にサバ白の「ウミ」ちゃんと一緒に保護された、短めの尻尾がチャームポイントのジンくんは、異次元の身体能力を持っているそう。

普段のハツラツとした姿と、神聖な雰囲気をまとった姿。どちらも魅力的で、そのギャップに思わず胸がときめいてしまいます。

22万件もの高評価がついたジンくんの神秘的な写真には、「嫋やかな仕草なので、薄衣をかづいだ平安貴族のお姫様にも見えますね」「ロシアのバレリーナのよう…」「天女が舞い降りた」「なんてエレガントな！」「儚げな表情最高です」「うわー羽衣まとった猫姫ですね♪柔らかい光すらも神秘的で美しい」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

Xアカウント「@kazutoshi_ono_」では、受賞歴多数の写真家である飼い主さんによって撮影された、躍動感あふれるジンくんとウミちゃんの写真が多数投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kazutoshi_ono_」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。