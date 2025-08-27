プロ野球・広島カープ、中日ドラゴンズの元選手で、コーチなどもつとめた山田和利（かずとし）さんが16日に死去したことが26日、わかった。60歳。息子で俳優の山田裕貴（34）が、自身のインスタグラムで報告した。



【写真】ユニホーム姿がよく似合う在りし日の山田和利さん

山田裕貴は「生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ」として、「このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました」と投稿。「私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます」と関係者やファンに向けて感謝を記した。



また「父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました」と、長い闘病生活を山田さん本人の意思で公にしていなかったことを説明。葬儀は既に近親者のみで行ったことを明かし、「供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います」と記した。投稿には、生前の山田さんの写真も添えられた。



山田さんは東邦高を経て、1983年のプロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名されプロ入り。1991年には長嶋清幸との交換トレードで、音重鎮と共に広島東洋カープに移籍した。1996年には再び中日に交換トレードで移籍も、同年に引退。引退翌年からはコーチに転身し、中日や広島で後進の育成に努めていた。



