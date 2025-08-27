陸上の世界選手権東京大会は９月１３日から２１日まで東京・国立競技場を主会場に行われる。

日本での開催は第３回東京（１９９１年）、第１１回大阪（２００７年）に次いで３回目となる。１９８３年に第１回が行われて以来、過去１９回の大会で日本が獲得したメダルは３５個で、そのうち８個の金メダルに輝いている。（デジタル編集部）

谷口にルイスに長嶋さん…３４年前の東京が沸いた

世界陸上で男女を通じた日本の金メダル第１号は９１年の第３回東京大会、男子マラソンの谷口浩美選手だ。リズミカルなピッチ走法で、３０キロから何度も飛び出す積極的なレースで外国勢をかわし、そのまま逃げ切った。後半３０度を超す暑さの中で、優勝タイムは２時間１４分５７秒だった。翌９２年のバルセロナ五輪で、谷口は２２キロ過ぎの給水地点で転倒したが、猛烈に追い上げて８位に入賞。レース後の「こけちゃいました」のフレーズで一躍、時の人となった。

この第３回大会では、男子１００メートルでカール・ルイス選手（アメリカ）が９秒８６、、男子走り幅跳びでマイク・パウエル選手（同）が、ルイスの６６連勝を阻む８メートル９５、男子４００メートルリレーのアメリカチームが、自らの世界記録を更新する３７秒５０と、３つの世界新記録が生まれた。

１００メートルで勝利したルイスに、観客席から「ヘイ、カール！」と声をかけたのが、当時、テレビ局のリポーターを務めていた長嶋茂雄さん。その愛すべきキャラクターが日本中をなごませた。

陸上女子初の金メダルは浅利純子

９３年の第４回シュツットガルト大会では浅利純子選手が金メダル。３３キロで外国選手が抜け出したが、しぶとく食い下がり、３６キロで逆転。「離された時は少し焦ったが、絶対追いついてやると思った」。この年の１月の大阪国際女子マラソンでは２時間２６分２６秒の日本最高タイ記録で初優勝を飾っていた。陸上の日本女子が五輪、世界選手権を通して金メダルを獲得したのは、このシュツットガルト大会が初めてだった。

さらにマラソン陣の金メダルが続く。９７年の第６回アテネ大会の女子マラソンで金メダルに輝いたのが鈴木博美選手だ。９２年バルセロナ、９６年アトランタ両五輪ではトラックの１万メートル代表で、アトランタではマラソン代表の座を逃していた。過去２回のマラソンはいずれも２位で、「いままで一番になったことがなかったから、世界の舞台で優勝できて、こんなにうれしいことはありません」と喜んだ。

３６歳、室伏が完璧な投てき

２０１１年の第１３回大邱(テグ)（韓国）大会で日本に１４年ぶり、そしてマラソン以外で初めての世界陸上金メダルをもたらしたのが男子ハンマー投げの室伏広治選手だ。６度の投てきで、一度もトップを譲らず、３６歳の年齢を感じさせない完璧な投てきで８１メートル２４をマークし、世界を驚かせた。０４年アテネ五輪で投てき種目として日本人初の金メダルを獲得しているが、この時は優勝者のハンガリー選手が競技後にドーピング（禁止薬物使用）規定違反で失格となり、表彰台で金メダルを受け取っていなかった。７年後の感慨に「五輪、世界選手権で初めて表彰台の真ん中に立って、君が代を聴いた。やっぱりいいものですね」

メダル量産の競歩が日本のお家芸に

近年、メダルを量産してきたのが競歩だ。１９年の第１７回ドーハ大会では男子２０キロで山西利和選手が、同５０キロでは鈴木雄介選手が、そろって金メダルに輝いた。鈴木選手は経験のないほどの酷暑のなか、ほぼ一人旅で５０キロを歩き抜いた。そして山西選手は歩型違反がゼロと、美しい歩きが最後まで崩れずの完勝にも「もっと圧倒的な強さを見せたかった」と「完璧主義者」らしいコメントを残し、続く第１８回オレゴン大会の２０キロで連覇を果たした。

第１５回北京大会から２年前の前回ブダペスト大会までの５大会で競歩は九つのメダル（金３、銀３、銅３）を獲得し、「競歩大国」として存在感を示してきたが、昨年のパリ五輪では個人、新種目の混合団体を含めてメダルなしに終わった。世界選手権での巻き返しが期待される。

最終投で大逆転した北口榛花

記憶に新しい前回２３年の第１９回ブダペスト大会では、女子やり投げの北口榛花選手が４位で迎えた最終６投目で６６メートル７３を投げて逆転し、日本女子では鈴木博美以来２６年ぶりとなる金メダルを獲得。五輪、世界選手権を通じてマラソン以外での優勝は初めての快挙となった。「世界で１番になれると信じて、やり投げという種目を選んで、競技してきた」という北口は、翌年のパリ五輪でも優勝し、世界女王の座を不動のものとした。

そして今年９月に東京で開幕する世界選手権、表彰台の真ん中で君が代を聴く選手は誰か−−。