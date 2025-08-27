“最強グラビアクイーン”田中美久、ワイングラス片手に“オトナ”の表情 豊満ボディも大胆解禁
グラビアアイドルで俳優の田中美久（23）が、28日発売の『SUNNY GIRL（サニーガール）』第10号（日之出出版）の表紙を飾った。
【写真】カルバン・クライン姿で圧巻ボディラインをみせた田中美久
2023年7月に第1号を発刊以来、デートをテーマに、女性タレントたちの自然な表情を見せるグラビア誌として人気の同誌。今号の表紙を飾るのは、グラビア界のエース・田中美久。ファンも見たことのない、新たな一面を大胆に解禁する。
巻頭グラビアの舞台は、東京・渋谷桜丘にひっそり佇む隠れ家的フレンチレストラン「C'est ouf （セウフ）」。カウンターで立ち飲みをしながら、ワイングラスを片手に微笑む田中の姿は、まさに"大人の女性"。無邪気な笑顔と、ふと見せる大人びた表情が交差する、ドキドキが止まらない特別な時間が詰まっている。
また、バックカバーには、森脇梨々夏が登場。ゴルフ好きの森脇と、打ちっぱなしの貸し切りゴルフ場でプライベートレッスンデート。
ほか、新居歩美（ドラマチックレコード）、早川真由（Chuu▽Cute※▽＝ハート）も登場する。
