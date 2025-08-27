“カレー好き”片岡愛之助、1泊2日で“カレーのみ”はしご旅 底なしの食欲にプロデューサーも驚き【コメントあり】
歌舞伎俳優の片岡愛之助が、9月2日午後7時からBSテレ東で放送される特別番組『片岡愛之助の日本全国ぷらっとはしごカレー旅』に出演する。
【場面カット】スプーン片手にニヤリ！ジャケット姿の片岡愛之助
朝食からカレーを食べる日が多いほど、カレーをこよなく愛する片岡が旅をしながら、極上のカレー店にぷらっと立ち寄り、カレーのみをはしごしていく。番組では、変わり種のカレーライスから、店主こだわりのカレーうどんなど、さまざまなカレーが続々登場する。
今回は、河口湖から始まり、御殿場、箱根、真鶴までの1泊2日の旅を送る。富士山を望む河口湖では、地元で長年愛される喫茶店を発見。甲州牛の挽肉をふんだんに使った王道カレーに舌鼓。愛之助の口から「妻とプライベートでまた来たいと思います！」という言葉が飛び出す。
さらに御殿場では、住宅街の中にポツンと現れるカレーうどんの店を発見。カレーうどんでは飽き足らず、“カレー〇〇”も追加で注文。店主も思わず戸惑った表情を見せる。
2日目はカレー好きには最高の観光スポット、箱根・大涌谷へ。「和風だし」を使った外国人観光客向けのカレーに大興奮。最後の港町・真鶴では試行錯誤に10年かけた渾身のカレーが登場する。
【コメント】
■片岡愛之助
あっという間の2日間でございました。最初は心配だったんです。というのも、カレーは毎日でもいいくらい大好きなのですが「3食プラスアルファもカレー」というのは初めてなので、大丈夫かな？と。でも、まったく大丈夫でした。むしろゴールした今、かなり寂しいです。夢のような気分から、現実に引き戻される感じでございます。
僕もカレーは大好きで、いろいろなカレーをいただいてきたと思っていたのですが、いや〜、深いですね。思っていた以上のさまざまなカレーがあり、そして、作られるご主人それぞれの愛が、カレーというひとつの作品に注ぎ込まれていました。その愛と一緒にいただける味の深さまで、今回の旅で探求できました。この番組を見ていただいて興味を持ったら、ぜひ訪ねていただきたいです。僕もまだまだ、番組タイトルも「日本全国」ということでございますから、ぷらっとね、いろいろなところにカレーを食べに旅をしたいと思っております。
■中村拓馬氏（番組プロデューサー／BSテレ東 制作部）
番組タイトル通り、片岡愛之助さんがおいしいカレーをひたすら食べ続ける、一泊二日の旅番組です。とにかく驚かされたのが、愛之助さんのカレーに対する情熱と、底なしの食欲。1軒目、2軒目と続く中で「さすがにそろそろ満腹なのでは…」と思いきや、全てのお店でしっかり完食。カレーが本当にお好きなんだなと、スタッフ一同感心しきりでした。
そして意外だったのが、旅先で見せる愛之助さんのリラックスした表情や自然な関西弁です。これまでのイメージとは全く違う、親しみやすくて、ちょっとお茶目な一面がたくさん垣間見えます。おいしいカレーと、素の愛之助さん。どちらもたっぷり味わえる番組になっています。
どうぞお楽しみに。
