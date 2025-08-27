King＆Prince盒恭た諭26）と歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が、日本テレビ系「24時間テレビ48−愛は地球を救う−」内の企画「ボーダーレスLIVE」で共演する。

芸能界屈指の表現力とダンスパフォーマンス力を誇る盒兇函歌舞伎界を代表する大名跡「市川團十郎」を背負う第13代市川團十郎白猿がコラボレーションで国技館を魅了する。パフォーマンスの一部にはHIP−HOPブロックも披露される他、ダンサーRIEHATAが振り付けをつとめ、ダンスパフォーマンスを披露する。歌舞伎界×日本HIP−HOP。それぞれのコラボレーションが実現する。

盒兇團十郎との共演について「市川團十郎さんというすごい方とご一緒して、日本を代表するような文化、歌舞伎とHIP−HOPをミックスさせた作品を作らせていただけること、本当にありがたく、うれしいです。一緒にボーダーを超えていけるように精いっぱいがんばります！」と意気込んだ。

2人の練習では、團十郎自ら盒兇法歌舞伎を象徴する大技「見得」を教える場面も。團十郎は盒兇砲弔い董屬会いして、かわいらしい方だと思いました。ただかわいらしい中にも、『熱い』『負けたくない』『勝つ』というような、情熱がある方だということも感じました。そういった彼の情熱は、今回挑戦してもらう『見得』にも出てくると思いますし、それを引き出せるように我々も努めていきたいです」とコメントした。

コラボを体感し「デフダンサーの皆さんのパフォーマンスを拝見して強く思ったのは、『障がいの有無にかかわらず、その表現が一流である時点で、もはやそこに境界は存在しない』ということです。ダンスそのものの力が、すべての壁を超えて伝わってくるのを実感しました」と感想を語った。