◆パ・リーグ 楽天１０―３ソフトバンク（２６日・弘前）

弘前のファンの記憶に残る快投を演じた。不惑の楽天・岸は白い歯を見せて笑った。６回８９球を投げ、３安打１失点（自責０）の好投で、チーム単独トップの６勝目をマーク。通算勝利数を１７０に伸ばした。「今年一番（の投球）でした」と胸を張った。

プロに入って１９年目、ちょうど４００度目の先発マウンドは力強さが光った。１４０キロ台後半の直球を軸にソフトバンク打線をねじ伏せた。５回には球場の球速表示で１５５キロと表示され「うそつけ、と思いました」と周囲を笑わせたが、「全部の球が良かった。１人１人集中して投げられた」。球速以上の球のキレを見せつけた。通算１７０勝目にもなり「よく頑張ってきたな、とは思います。いい時だけじゃない中で、それでも投げさせてもらえたことの積み重ね。首脳陣の方たちに感謝したい」と振り返った。

東北６県で試合を行う東北シリーズで今季は岩手、福島、山形と３連敗中。また弘前の試合はここまで４連敗中だった。岸自身、楽天移籍後初の地方開催勝利に「年に１度。弘前の皆さんの前で投げることができて、勝つことができて最高です」と笑顔。「この状況で勝てたのは大きい」と上位を見据えた。ＣＳ圏内を目指すチームをベテラン右腕が引っ張っていく。（有吉 広紀）

◆記録メモ 岸（楽）は通算４０５登板のうち、先発登板が４００試合（リリーフで５登板）。先発だけで４００試合以上は２２人目。一方、通算４００登板以上の投手は２１２人いるが、リリーフで５登板は、５４９登板のうちリリーフで１８登板の石川（ヤ＝先発５３１）より少ない最少登板数だ。