ママが妊娠しているときからお家にいたワンコ。赤ちゃんが生まれると…？あまりにも微笑ましいふたりのその後の光景は反響を集め「ふたりとも可愛くて癒された」「成長が楽しみ」「映画作れますね」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママが妊娠している時から家にいた犬→ついに赤ちゃんが生まれてきて…愛にあふれた『素敵なストーリー』】

赤ちゃんが生まれるとワンコは…？

TikTokアカウント「kokimi.8」に投稿されたのは、キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの「ボーロ」くんと赤ちゃんの微笑ましい成長物語。ママのお腹が大きくなり帰ってきたと思ったら未知なる小さな生物と一緒でした…！

最初のころは赤ちゃんにヤキモチを焼いてしまうこともあったそう。それでもママのお腹にいるときから赤ちゃんの存在を認識していたボーロくんは、しっかりお兄ちゃんとしての自覚が芽生えていたそう。赤ちゃんがとなりにいることを当たり前に受け入れていたといいます。

素敵なストーリーに感動

ボーロくんと赤ちゃんはいつも一緒。その影響でしょうか、赤ちゃんが一番最初に喋ろうとした言葉は『ボーロ』だったといいます。家族の中で最も身近な存在がワンコだったのかもしれませんね。

パパとママが大切に慈しんでいる赤ちゃんを、同じように優しく受け止めるボーロくん。これからの関係性にも目が離せません…！

この投稿には「ふたりの成長が楽しみです」「幸せ♡」といった絶賛のコメントが寄せられました。ボーロくんのお兄ちゃんっぷりには頭が下がりますね。

やんちゃなふたり♡

別投稿には、ボーロくんと成長した赤ちゃんのやんちゃな日常も紹介されています。戸棚を前に並んでいるふたりですが、おもむろに扉を開けた赤ちゃんが手にしたものはボーロくんのおやつだったそう。

知ってか知らずか赤ちゃんは袋を逆さまにしたため、バラバラッとおやつが床に落下。すかさず食べるボーロくん…と、ここで気づいたママが『あーー！コラー！』と駆け寄ります。お世話になっているボーロお兄ちゃんへの恩返しだったのかも…と想像すると微笑ましい光景ですね。賑やかな日常は羨ましい限りです♡

ボーロくんと赤ちゃんの成長を見守りたい方は、TikTokアカウント「kokimi.8」をぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kokimi.8」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております