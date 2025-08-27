投稿主さんが、イタズラをする娘さんを叱ったときのエピソードが話題です。女の子が怒られていると、柴犬の『花子』ちゃんがやってきて…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で863万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が危ないことをするので叱った結果→犬が寄ってきて…とんでもなく尊い『まさかの行動』】

愛犬と一緒に遊びたい

あまりに微笑ましいワンシーンが、YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されました。登場するのは、2歳の女の子『モモ子』ちゃん。そして、柴犬の『花子』ちゃんです。

この日、モモ子ちゃんは、花子ちゃんと遊びたくて仕方なかったといいます。なかなか誘いに乗ってくれない花子ちゃんを見かねて、モモ子ちゃんが持ち出したのはオモチャ。花子ちゃんのお気に入りのオモチャです。

モモ子ちゃんは、花子ちゃんのオモチャを振り回して、一緒に遊ぼうと考えたのでした。花子ちゃんも渋々遊びに付き合いますが、あまりにしつこくて牙を見せてしまう一幕もあったそうです。

妹想いなわんこに感動♡

花子ちゃんにフラれてしまったモモ子ちゃんは、ひとりで遊ぶことに決めました。しかし、それはハイテーブルによじ登るという危険なもの…！当然ながら、ママに怒られてしまうことに。それでもなかなかテーブルから降りないモモ子ちゃんに、ママの怒りもおさまりません。

そんな2人の様子を見ていた花子ちゃんは、ゆっくりとママに近づいてきたそうです。そして、前足でチョンチョンとママにタッチして、「妹を怒らないで」と懇願してきたとか…！その場をグルグルまわりながらママを落ち着かせようとする花子ちゃん、本当は妹が心配で仕方なかったのかもしれませんね。

そのあと、花子ちゃんとモモ子ちゃんは仲良く向き合って氷を食べていたとか。結局仲良しな2人の姿は、まるで本当の姉妹のようなのでした♡

現在の2人の姿にもホッコリ

現在、モモ子ちゃんはすっかりお姉ちゃんに成長しました。しかし、花子ちゃんにとってはまだまだ可愛い妹のようです。最近の投稿で紹介された旅先での様子では、花子ちゃんがモモ子ちゃんを守ろうとする姿も…！

訪れた場所はクジャクが放し飼いにされており、クジャクからモモ子ちゃんを守るため、花子ちゃんが奮闘したようです。2人の固い絆に、見ている方までホッコリしてしまいます！

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」には、モモ子ちゃんと花子ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。