新たな高性能バージョンが登場間近

ベントレーは間もなく、最高出力650ps超のV8エンジンを搭載した後輪駆動のハイエンドモデル、新型『コンチネンタル・スーパースポーツ』を発表する予定だ。

【画像】現在のハイエンドモデルは782馬力のPHEV！【コンチネンタルGTスピードを詳しく見る】 全22枚

最近、欧州でテスト走行中のプロトタイプが目撃され、大型のリアスポイラーや大胆な4本だしエグゾーストが確認された。プロトタイプは標準車と同じボディを装着していたが、AUTOCARの取材によると、今年後半に発表予定の量産バージョンは、コンチネンタルGTと大きく異なるデザインを採用するようだ。



コンチネンタルGTスピード（写真）よりも徹底した軽量化が行われるようだ。

この新型車は、2017年に先代のコンチネンタルの最上位モデルとして設定された、6.0L W12エンジンを搭載した『スーパースポーツ』の名称を引き継ぐ見込みだ

新型コンチネンタル・スーパースポーツは、ラグジュアリーとパフォーマンスの高度な両立を目指して開発が進められている。ベントレーのCEOであるフランク・ステファン・ヴァリサー氏は以前、AUTOCARに対し、「さらに過激な」モデルの開発計画を語り、ブランドの伝統をアピールする意向を表明していた。新型スーパースポーツがその第1弾となるだろう。

非電動のツインターボV8

従来のW12エンジンが廃止され、ツインターボV8エンジンに置き換えられたことで、新型スーパースポーツは先代モデルに比べてややパワーダウンすると見られている。また、電動化されていないため、782psを誇るPHEVのコンチネンタルGTスピードにも届かないだろう。しかし、徹底的な軽量化により、「純粋なパフォーマンスモデル」として位置づけられる可能性が高い。

パワートレインは、GTスピードから4.0LツインターボV8エンジンを継承するが、情報筋によると、出力は600psから約650psに向上するという。電気モーターは搭載されず、GTスピードが四輪駆動であるのに対し、スーパースポーツは後輪駆動となる。



従来のV8エンジンを使用しつつ、出力を約650psに高めるという。

鍵となるのは、やはり軽量化だ。車両重量はGTスピードの2459kgに対し、約2000kgに抑えられるという。近年のベントレーでは最も軽量な部類に入り、0-97km/h加速タイムはGTスピードの3.1秒に匹敵すると言われている。

PHEVシステムの廃止の影響が最も大きいが、他にもカーボンファイバー製ボディパネル（ルーフを含む）、軽量スポーツシート、後部座席の廃止など、さまざまな軽量化措置が施される見込みだ。

アクラポヴィッチ製エグゾースト、専用の軽量ホイール、カーボンセラミックブレーキの採用も期待できる。以前のコンチネンタル・スーパースポーツでも軽量化が特徴だったが、新型車はそれをさらに推し進めたものになる。

内外装もアグレッシブな仕上がりに

ボディのデザインも大幅に変更される。目撃されたプロトタイプでは大型のリアスポイラーを備えており、エアチャネルとグラウンドエフェクトの強化により、空力性能をさらに高めているようだ。

新型コンチネンタル・スーパースポーツは限定生産モデルとなる見込みだ。生産台数は数百台程度と推定され、価格は約40万ポンド（約8000万円）前後のスタートとなりそうだ。



既存のコンチネンタルGTスピード（写真）よりもさらにハードコアな仕様となる。

ちなみに、GTスピードの英国価格は23万7000ポンド（約4700万円）からとなっており、2倍近い価格差が予想される。さらに、ターゲットとなる顧客層を考慮すると、ベントレーのマリナー部門による高度なカスタマイズ（塗装、デザイン、インテリアを含む）が施されるはずだ。

新型スーパースポーツはすでに限られた人数の顧客に紹介され、複数のオーダーが入っているという。今年後半に一般公開された後、2026年末頃に納車が開始される見込みである。