¡ÖºÇ¶á¡¢Çº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦Ê¹¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÇº¤ß¡×¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¿¦¾ì¤ÇÉô²¼¤È¤Î1on1¤ä»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ì¸«¡¢Éô²¼¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¾å»Ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀµ¤·¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇº¤ß¤Ï²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖºÇ¶á¡¢Çº¤ß¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Éô²¼¤Ï¡¢¤É¤¦Åú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æüº¢¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢Î¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÅâÆÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ø·¸À¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡©¡×¤ò¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÌµÆñ¤ÊÊÖÅú¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö×ÖÅÙ¡×¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¶á¤Î»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡×¤³¤È
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£»ä¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¼ÁÌä¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¡ÖYes/No¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë²áµî·Á¤ÇÊ¹¤¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸ø¼°¢¡Ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾å»Ê¡§¡ÖºÇ¶á¡¢Çº¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×
Éô²¼¡§¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ýÎÉ¤¤Îã¡Ê»ö¼Â¤«¤éÊ¹¤¯¡Ë
¾å»Ê¡§¡ÖºÇ¶á¡¢»Å»ö¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡ÊWhen¡Ë
Éô²¼¡§¡Ö¤¨¤Ã¤È¡ÄÀè½µ¤ÎB¼Ò¤ÎË¬Ìä¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡×
¾å»Ê¡§¡Ö¤½¤Î¤È¤¡¢²¿¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÊWhat¡Ë
Éô²¼¡§¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸·×¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥«¥ó¥¿¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ó¤êÆ»¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÉô²¼¼«¿È¤â¼«Ê¬¤¬²¿¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡Ö²¿¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ö¼Â¤ò°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë