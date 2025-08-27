¡Ô¤¢¤Î»Ò¤ÈÍ·¤Ö¤Ê¡Õº´Æ£¤«¤è¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿ÍÄ¾¯´ü Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡ÖÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£¤«¤è¤µ¤ó¡£18ºÐ¤«¤é½÷À¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¡¢21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ï¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ºÇ°¦¤ÎÍý²ò¼Ô¡¦Êì¤È¤Î1Ëç¡Ê11ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
¡Ö½÷¤Î»Ò¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¨¡¨¡ ¤É¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÍ§Ã£¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉáÄÌ¤¬¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤ª¿Í·ÁÍ·¤Ó¤ä¥»ー¥éー¥àー¥ó¤´¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÃË¤Î»Ò¤ÏÉáÄÌ¡¢¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤·¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Í§Ã£¤Ï»ä¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¡ÖÉáÄÌ¡×¤ò¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤´Î¾¿Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§Êì¤Ï»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸·³Ê¤ÊÉã¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀLGBTQ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä³µÇ°¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»ー¥éー¥àー¥ó¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¸þ¤±¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤«¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤âÍ·¤Ó¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êì¤Ï»ä¤ÈÉã¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤ÇÊì¤ÈÉã¤¬¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¿´¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¸À¤¦¤È¡¢Éã¤¬°¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÉã¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡¢LGBTQ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤·¡£»ä¤ò»×¤¦¤«¤é¤³¤½¤Î¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤È¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤À¤È
¨¡¨¡ Åö»þ¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢¤Û¤ÜÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§Í§Ã£¤Î¿Æ¤«¤é¡Ö¤¢¤Î»Ò¤È¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í§Ã£¤¬µÞ¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤Î¤¤¤¤»Ò¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éº¤¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§È±¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¤¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢³Ø¥é¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ä¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸À¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃË»Ò¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï³Ø¥é¥ó¤òÃå¤ë¤è¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¡ÖÉáÄÌ¡×¤È°ã¤¦¤·¹»Â§¤À¤«¤é¥À¥á¤À¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹»Â§¤À¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Ø¥é¥ó¤òÃå¤ÆÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Êì¤¬³Ø¹»¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¡×¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¥À¥á¡×¤È¡¢Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â³Ø¥é¥ó¤òÃå¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤è¡×¤¢¤ëÆü¡¢Ì©¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÀ¸¤âÃ¯¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ»ä¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÆ¬¤´¤Ê¤·¤ËÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÇµÕ¤Ë³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤âÍý²ò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥á¥¤¥¯¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¨¡¨¡ ¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¾¯¤·¤À¤±¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤Ç¥³¥¹¥á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥á¤È¤«¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤Æ¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÙ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Êì¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾åÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤ÆÌ©¹ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ìー¥à¤òÆþ¤ì¤ëÂè»°¼Ô¤Î¤»¤¤¤Ç±Ä¶ÈË¸³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ©¹ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ì©¹ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«Á³¤È¤¢¤¤é¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡¡
¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¡×Êì¤Ë...
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§½÷¤Î»Ò¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æó¼¡ÀÄ§¤ÇÂÎ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢14ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÊì¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤Ç½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½÷ÀÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï¡Ö¤½¤¦¸À¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î»ºÉØ¿Í²Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢½é¤á¤Æ½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Íý²ò¤¬¤¢¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§ÊÝ°é±à¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Êì¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤«¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤»¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤â¼«Ê¬¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊì¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Êì¤Ê¤ê¤Ë»¡¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ö¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¸À¤ï¤º¤È¤â»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡§¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¸ÍÀÒ¤ÎÊÑ¹¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¡¢±ó²ó¤·¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤ËÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢»ä¤¬¼«Á³¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¤Ï¤¤Ã¤È»ä¤Î¤³¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³Ø¥é¥ó¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢Éã¤È»ä¤Î´Ö¤ÇÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£LGBTQ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»þÂå¤Ë¡¢»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ ¼ÂºÝ¤ËÃí¼Í¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º´Æ£¤µ¤ó¡§¥Û¥ë¥â¥óÃí¼Í¤Ã¤Æ¡¢1²óÂÇ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤«¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÈÂÎ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯°ìÃ×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¤¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï21ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÖÌ©¹ð¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢ÃË¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ËÀÊÌ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤³¤½¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÂç¤¤¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
