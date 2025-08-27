「出勤しようとしたらこれよ。」



【写真】バッタリ出会ったのは、かっこいいオスジカでした

こんなポストをされたのはmrock722139（@mrock722139）さん。



投稿された写真には、家の前に現れた1頭の立派なオスジカの姿が。建物の陰からじっとこちらを見つめるその風貌はどこか神秘的で、「これは出勤どころじゃない」「乗って出勤したい」と多くのユーザーの心をつかみました。



「出勤を阻む“森の王”かっこよすぎ」

「これはもうシカ様の通行を優先するしかないですね」

「乗って通勤できる世界線まだですか？」

「この威厳、部長クラスでは？」



投稿には、こんな驚きの声が多数寄せられました。ポストをされたmrock722139さんにお話を伺いました。



ーー写真の場所はご自宅の玄関付近でしょうか？



「わたしは北海道に住んでいて、住んでいるのはその中でもそこそこの僻地です。撮った場所は自宅の近く、家を出て少し歩いたところです」



ーーシカとはどれくらいの距離で対面されたのでしょうか？



「シカとの距離感は3メートルほどでした」



ーー撮影された状況は？



「シカは草食で臆病な動物で、近くでじっくり顔を見る機会はほとんどなく、こちらが近づくと大概逃げてしまいます。



今回は曲がり角でばったり出会い、お互い固まってしばらく見つめ合ってしまいました。だんだん冷静になり、建物のかげからひょっこり顔を出してなかなか逃げない大型のオスジカは珍しかったので、写真を撮りました」



ーーこういった野生動物を、近くでよく見るのですか？



「住んでいる地域はシカが多く、遠くにシカがいるのは実はあまり珍しくありません」



ーーこの後すぐに出勤できたのでしょうか？



「写真を2、3枚撮ったあと、わたしも仕事に行かなければならないため、シカと距離を開けながらすれ違おうと歩き出したら、シカのほうが身体の方向を変えて走って逃げ出しました」



ーーポストが大きな反響を呼びましたね。



「『どうしてシカの写真で？』とはじめは不思議でしたが、アニメやネットニュースで奈良のシカの話題を目にする機会が多かったな…と思い、シカが注目されるタイミングだったのかな？と想像しています。



また、『シカがかわいい』『乗りたい』『迎えに来てくれたのかな？』等のあたたかい感想リプライが多く、心あたたまっています」



ばったり出くわしたオスジカとの静かなにらめっこ。



北海道の自然の中で起きた“出勤妨害”は、ネット上では「出勤を止めたくなる癒し」として話題に。シカとの絶妙な距離感と一瞬の出来事に、思わず笑顔になった方も多かったことでしょう！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）