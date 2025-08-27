夏休みのある日、公園で水遊びを楽しんだ帰り道。折り畳みテントを背負い、その隙間に子どもたちの水鉄砲を差した母親の後ろ姿がXに投稿され、話題になっています。背負われたテントはまるで盾のようで、さまざまな武器を携えた「戦士」の姿のようにも見えます。



【写真】これが夏のフル装備！？…RPG戦士のような母の後ろ姿を見る

「夏休み中の母親なんて、まぁ戦士みたいなもんです」とのコメントとともに画像を投稿したのは、7歳と3歳の子どもを持つすずこさん（@suzukopopopopo）。多くの親が共感するその姿には、「子どものアイスを買う緊急クエスト中ですね」「なんだろう、このゼルダの伝説感」「夏休みのお母さん、今日もおつかれさまです」といったコメントが相次ぎました。



この写真は、家族で水遊びができる公園へ行った帰りに、夫が撮影したもの。「戦士と思って撮ったかはわかりませんが、後ろから『かっこいい…』という声は聞こえてきました」とすずこさんは笑います。



元気いっぱいな子どもたちと過ごす夏休みについて、「3食準備クエスト、宿題クエスト、子どもの体力ゲージ削り…全てがバトルゲームのよう。早くエンディングを迎えたいです」と冗談交じりに語ります。



そんな「バトルゲーム」のような毎日を戦い抜くための、いわば「回復アイテム」とも言える習慣があると、すずこさんは明かします。



「リアルピースというアイドルグループを家族で応援していて、毎晩お酒を飲みながら動画を見ています。明日の活力です」（すずこさん）