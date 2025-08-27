今年61回を迎える新潟記念。過去60回のこのレースで最も人気薄が制したのは08年、牝馬アルコセニョーラだった。

18頭立ての16番人気。2着は2番人気のマイネルキッツだったが、3着トウショウシロッコがこれまた14番人気で、3連単は102万8690円ついた。

ちなみにこの日は札幌メーンのキーンランドCも16頭立てしんがり人気のタニノマティーニが勝って3連単56万超え。当時はまだWIN5はなかったが、あったら配当はいかほどになっていたか。

そのアルコセニョーラ。一世一代の走りだった。道中は14番手。いつものポジションだ。直線を向く。やけに武士沢友治騎手（引退）の手応えがいい。周囲の馬にはムチが入っていたが、アルコセニョーラだけは抜群の手応えだった。

残り400メートルで追い出す。カメラが周囲の馬を映し出し、外のアルコセニョーラに戻ってきた時は、もう先頭だった。力強く2馬身引き離して完勝。武士沢騎手の右手がわずかに上がった。

アルコセニョーラといえば武士沢騎手とセットで覚えている人は多いだろう。だが、実はこの新潟記念が初コンビだった。

騎乗のきっかけは“代打”だった。当初は札幌のキーンランドC・ダイワマックワンに騎乗予定だったが、同馬が除外確実となった。

武士沢騎手はその日の騎乗競馬場を新潟へと切り替え、アルコセニョーラ陣営の依頼を受けた。

過去のレースは何度も見ていた。「タメて脚を使った方がいいと思っていた。実際に乗ってイメージ通りの手応えがあった。あとは自分が早く動きすぎないことだと思っていた」

新潟記念前の直近5戦中4戦が2桁着順。成績は思わしくなかったが、武士沢騎手は初騎乗。先入観を持たなかったことが良かったようだ。

今は競馬学校の教官として頑張っている武士沢元騎手。16番人気馬をVへと導いた経験は騎手を目指す若者たちに伝える、最高の題材だろう。個性的な騎手を1人でも多く、ターフに送り出してほしい。