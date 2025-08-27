令和の若者＜Z世代＞について、「会社をすぐ辞める」「タイパ重視」といったイメージを持つ方もいるのではないでしょうか。世代・トレンド評論家の牛窪恵さんは「実は、メディア発信による既存イメージの多くが、彼らの実像を見えにくくし、『昭和・令和世代』との大きなギャップを生んでいる可能性が、指摘され始めている」と話します。そこで今回は、牛窪さんがZ世代のナゾに迫った著書『Z世代の頭の中』から一部を抜粋してお届けします。

【図】若い世代が現在独身でいる理由は？

上昇を続ける若者の未婚率

Ｚ世代は、仕事や日本の未来には概して前向きな半面、恋愛や結婚には必ずしもそうとは言い切れません。背後には、「デジタル化」をはじめ、意外な事象の影響もあるようです。

「いまどきの若者は、結婚も面倒なんでしょ」

そんな批判が目に見えて増えたのが、14〜15年ごろ。20代の未婚率が、男女で８割前後（男性85.０％、女性77.５％）にのぼったころからです（総務省「国勢調査」）。

近年も、若者の未婚率は上昇を続けています。直近の国勢調査（20年）によれば、20代男性の９割弱（86.１％）、同女性の８割弱（79.４％）が未婚。15年とさほど違わないものの、30年前（90年）との比較では、男性で１割弱（79.４％↓）、女性では２割弱（63.２％↓）も未婚割合が増えたのは確かです【下図】。



＜『Z世代の頭の中』より＞

もっとも、伸びが顕著なのはむしろ、その上の30代のほうです。30年前との比較で、未婚率は男女共に２割程度も増え（＝男性26.０％→45.２％／女性10.７％→32.４％）、40代でもその伸び率はほとんど変わりません。そうだとすれば、この30年間で結婚しなくなったのは、「（いまの）若年層だけではない」ことになります。

なぜ婚姻率は急降下したのか

また現在、20代の未婚男女すべてが「結婚は面倒」「一生結婚したくない」と考えているのかといえば、もちろんそれも違います。

それを顕著に示すのが、国の第三者機関の経年調査（国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」）。この中で、「いずれ結婚するつもり」という20代の回答は、15年時点で、男女の９割前後（男性85.８％、女性90.０％）を占め、直近の21年時点でも約85％（男性84.３％、女性85.１％）と、６年間でさほど変わりませんでした。



『Z世代の頭の中』（著：牛窪恵／日本経済新聞出版）

両者が９割を超えていたバブル期（87、92年）に比べれば、「結婚するつもり」は１割以上減りましたが、それでも90年代半ば以降、劇的に減った婚姻率（実際に結婚した割合）に比べると、結婚を希望する人の割合はさほど減っていません。

つまり、結婚を嫌がる若者が、30年前より極端に増えたわけでもないのです。

では、なぜ８〜９割の若者に結婚意欲がありながら、婚姻率だけが急降下したのでしょう。お察しの通り、それは（Ｚ世代の先輩たちも含め）、20代のころは「いずれ結婚を」と考えていたのに、多くはそれが叶わなかった（ない）、あるいは途中で相手探しを断念するなどし、「やっぱり独身で（が）いい」と考え直したのだと推察できます。

また、中央大学文学部の山田昌弘教授は、「若者の婚姻率が低下した最大の原因は、明らかに若者を巡る『経済格差』です」と会うたびに仰います。

所得の格差を示す「ジニ係数」は、確かに02年から17年までの間に、若年層（25〜34歳平均）で０.２７６→０.２８４へと拡大しました。国際的に「警戒ライン」とされる０.４には達しないものの、いまは奨学金の借入経験を持つ学生も多い。

Ｚ世代を中心とする学部生、院生（修士・博士課程の平均）では、ともに借入経験者が55％にのぼるとされ、「結婚どころじゃない」「目の前の借金（奨学金返済）で頭がいっぱい」などと話す若者が顕在化しているのです（24年 日本学生支援機構「学生生活調査」）。

政府会議で「壁ドン教育」の案も浮上

またもう一つ、若者と「結婚（未婚）」に大きな影響を与えていそうなものに、結婚の手前の「恋愛」があることは、既にご存じかもしれません。

実は15年、先の国の第三者機関は、若者と「恋愛」に関する調査結果も公表していました。当時「交際相手なし」の未婚者（18〜34歳）が６割を超え（64.５％）、この割合が87〜92年のバブル期（43.６％）より、２割以上も増えたとの内容です（「第15回出生動向基本調査」）。

これを受けて、マスコミの一部が「これほど若者が恋愛（交際）しなくなったなんて」「現代の若者は、恋愛にも結婚にも消極的」だと批判しました。その前年（14年）にも内閣府が、若者と恋愛に関する調査結果（「結婚・家族形成に関する意識調査」）を発表しており、余計に話題にのぼりやすかったのでしょう。

こちらの調査でも、やはり当時20〜30代の未婚男女では約６割に恋人がいなかったのですが、そのうち約４割（37.６％）が「恋人が欲しくない」と回答。さらに５割弱（46.２％）の若者が、恋人を欲しない最大の理由に「恋愛が面倒（だから）」を挙げていました。

14、15年といえば、私が拙著（08年）で呼んだ「草食系男子」との言葉が社会に浸透しており、世間の大人たちは「覇気がない」「まさに草食系」などと揶揄しました。私は、おもに消費に慎重な若者を草食系と呼んだのですが、ネット上の記事やＳＮＳで「恋愛しない＝草食系」のイメージが面白おかしく語られ、徐々に定着していったのです。

こうした状況を受け、一部では「恋愛に熱心でないなら、いっそ教育現場で教えてはどうか」とする識者まで登場しました。たとえば、成蹊大学文学部の小林盾教授。22年、彼は内閣府の研究会において「現代の恋愛チャンスには格差がある」とし、その是正に向けて、教育内容に「壁ドン、告白・プロポーズの練習、恋愛ゼミ」などを組み込むことを提案したのです（男女共同参画局「人生１００年時代の結婚と家族に関する研究会」）。

ご存じの通り、壁ドンは少女漫画などで「胸キュン」の代表的な恋愛シーンとして描かれるもので、男性が壁を背にした女性の前に立ちはだかり、壁にドンと手をかけて顔を近づけること。ただ、早稲田大学国際教養学部の森川友義教授は、小林教授の提案に「（壁ドン教育は）人によってはセクハラ（になる）」とコメントしました（22年『ＡＢＥＭＡヒルズ』（ＡｂｅｍａＴＶ）[10月20日放映]）。確かに、森川教授が言う通りでしょう。

恋愛はあくまでも自由意志ですから、それを教育現場で「行為」を交えてレクチャーするのは、セクハラと取られかねません。恋愛の理論までは教えられても、実践は（少なくとも高校までは）教えにくいはずです。

「未恋」の若者

半面、個人的には小林教授の思いも理解できます。それほど近年は、一度も恋愛経験がない「未恋」の若者が増えているのです。

たとえば、内閣府が22年に公表した白書を見ると、20代女性の約５割、同男性の約７割が「配偶者や恋人はいない」と回答し、これまで誰とも（一度も）交際したことがない「未恋」の若者が、女性で約25％、同男性で約40％もいることが分かります。

この「未恋」割合は、本来なら、恋愛経験が増えると考えられる30代でも、20代と約５％しか違いません（女性約20％、男性約35％）。つまり、30〜39歳になっても、誰とも交際経験がないままの人が、未婚の女性で５人に１人、同男性では３人に１人以上もいるのです（「男女共同参画白書」）。

昭和のように、条件中心で結婚する「見合い結婚」が主流であれば、いまほど問題はなかったはず。ですが近年、見合いの割合は１割にも満たず（９.９％）、圧倒的多数は「恋愛結婚」です（「第16回出生動向基本調査」）。そんななか、39歳になって誰とも交際経験がなく、かつ恋愛の実践的ノウハウも知らない状態で、いきなりデートを重ねて結婚できるかといえば……、現実はかなり難しいと想像がつきますよね。

また同じ調査で、現在「独身でいる理由」を見ると、25〜34歳の男女共に２割前後（男性20.０％、女性18.２％）が「異性とうまくつき合えないから」を挙げています。とくに女性では、「結婚資金が足りないから」（13.４％）など経済難を「うまくつき合えない」が約５％上回っていますから、恋愛力の養成も課題の一つと言えるでしょう【下図】。

※本稿は、『Z世代の頭の中』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。