「大惨事だ」「史上最悪のどん底」日本人カルテット擁する欧州名門がCLプレーオフで“311位”に衝撃の敗戦…現地メディアは唖然「恐ろしい結果」「ひどい状態」
よもやの敗退となってしまった。
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するスコットランド王者のセルティックが現地８月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフ第２レグで、カザフスタンのカイラトと敵地で対戦。ホームでの第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、この試合も延長戦を含む120分間で０−０、PK戦で２−３と敗れ、格下相手にまさかの黒星を喫した。
前田と旗手が先発（山田は出番なし、稲村は登録外）したセルティックは、ボールを支配するものの、前者がビッグチャンスを外すなどカイラトの堅守を最後まで崩せず。PK戦では最後に前田が失敗し、万事休した。
国内リーグ４連覇中の名門がまさかの敗退を喫し、現地メディアも辛辣だ。英『talksport』は「大惨事だ。セルティックはチャンピオンズリーグで最低の311位に恥ずべき敗北を喫した」と見出しを打ち、「セルティックは悲惨な敗退でヨーロッパ史上最悪のどん底を味わった」と伝えた。
「セルティックはチャンピオンズリーグのプレーオフでカイラトに敗れ、衝撃の敗北を喫した。UEFAクラブランキング311位のカイラトは、71年の歴史で初めてチャンピオンズリーグに出場する」
また同メディアのヒュー・ウーゼンクロフト記者は、自身のXに「スコットランドサッカー界全体にとってこれは恐ろしい結果だ。セルティックの取締役会にとって大きな教訓となった。ひどく、脆弱な選手獲得。（ブレンダン・ロジャーズ監督と）選手たちも大して良くない。ひどい状態だ」と投稿。厳しく糾弾している。
失意のセルティックはヨーロッパリーグに回ることとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
