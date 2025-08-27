来年、水俣病の最初の患者が確認されてから70年を迎えます。

長崎大学では26日に患者らが講演を行い、いまだに続いている影響について学生たちに伝えました。

講演会は公害問題について知り、今後の研究や進路に生かしてほしいと開かれ、長崎大学環境科学部の学生約20人が参加し、水俣病の患者らでつくる団体のメンバーが登壇しました。

（永本 賢二さん）

「早く水銀を止めておけば、こういう病気は起きなかったし、とても悲しいこと」

熊本県水俣市出身の、永本 賢二さん 65歳。

母親が食べた魚などに含まれる “有機水銀” が、胎盤を通って影響を受けた「胎児性水俣病」患者の一人です。

幼い頃から手足がしびれ、思うように歩けなかったことから、学校でいじめられた苦しい過去を語りました。

それでも現在は 語り部として活動していて、強く生きることの大切さを学生たちに伝えました。

（永本 賢二さん）

「補償金よりも、体を返してほしい。お金よりも体を返してほしい。子どもたちには味あわせたくない」

（大学2年生）

「環境汚染が、人に牙をむいて被害を与えたりする。真剣に取り組んでいかないといけない」

（大学2年生）

「病気以外のいじめの問題は 初めて聞いて衝撃もあったし、遺伝しないとか感染症ではないとかは、自分で調べる必要がある」

水俣病は来年5月に、最初の患者が公式に確認されてから70年の節目を迎えます。