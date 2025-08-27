「補償金よりも体を返してほしい」水俣病患者が環境科学部の学生に講演 苦しみは今も…《長崎》
来年、水俣病の最初の患者が確認されてから70年を迎えます。
長崎大学では26日に患者らが講演を行い、いまだに続いている影響について学生たちに伝えました。
講演会は公害問題について知り、今後の研究や進路に生かしてほしいと開かれ、長崎大学環境科学部の学生約20人が参加し、水俣病の患者らでつくる団体のメンバーが登壇しました。
（永本 賢二さん）
「早く水銀を止めておけば、こういう病気は起きなかったし、とても悲しいこと」
熊本県水俣市出身の、永本 賢二さん 65歳。
母親が食べた魚などに含まれる “有機水銀” が、胎盤を通って影響を受けた「胎児性水俣病」患者の一人です。
幼い頃から手足がしびれ、思うように歩けなかったことから、学校でいじめられた苦しい過去を語りました。
それでも現在は 語り部として活動していて、強く生きることの大切さを学生たちに伝えました。
（永本 賢二さん）
「補償金よりも、体を返してほしい。お金よりも体を返してほしい。子どもたちには味あわせたくない」
（大学2年生）
「環境汚染が、人に牙をむいて被害を与えたりする。真剣に取り組んでいかないといけない」
（大学2年生）
「病気以外のいじめの問題は 初めて聞いて衝撃もあったし、遺伝しないとか感染症ではないとかは、自分で調べる必要がある」
水俣病は来年5月に、最初の患者が公式に確認されてから70年の節目を迎えます。