気象台は、午前6時42分に、大雨警報（土砂災害）を鹿角市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・鹿角市に発表 27日06:42時点

秋田県では、27日夕方まで土砂災害に、27日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□大雨警報

・土砂災害

27日夕方にかけて警戒

・浸水

27日朝に警戒

1時間最大雨量 50mm



■男鹿市

□大雨警報

・土砂災害

27日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■鹿角市□大雨警報【発表】・土砂災害27日夕方にかけて警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒■潟上市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■大仙市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒■北秋田市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水27日朝に警戒1時間最大雨量 50mm■仙北市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒■上小阿仁村□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三種町□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水27日朝に警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報27日昼前にかけて警戒■五城目町□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■八郎潟町□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■井川町□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒■大潟村□洪水警報27日昼前にかけて警戒