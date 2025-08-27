【大雨警報】秋田県・鹿角市に発表 27日06:42時点
気象台は、午前6時42分に、大雨警報（土砂災害）を鹿角市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・鹿角市に発表 27日06:42時点
秋田県では、27日夕方まで土砂災害に、27日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
27日朝に警戒
1時間最大雨量 50mm
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
■由利本荘市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
27日朝に警戒
1時間最大雨量 50mm
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
27日朝に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
27日昼前にかけて警戒
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
27日夕方にかけて警戒
■大潟村
□洪水警報
27日昼前にかけて警戒