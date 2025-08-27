森香澄、「（共演者を）狙わないでください」「距離近くなかった？」と言われる
フリーアナウンサーで女優・タレントの森香澄（30歳）が、8月26日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。“あざとい”で仕事をしているがゆえに、共演者について「狙わないでください」と言われると語った。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていく。
その中で森は「○○くん（共演者）を狙わないでください」という悪口を言われると話し、スタジオで会談の模様を見守っていた“みちょぱ”こと池田美優は「森さんは言われそうだなぁ、たしかに」と頷く。
“あざとい”キャラの森には「なんとかくんと共演してましたよね？ 距離近くなかったですか？」「そっちにばっか寄ってましたよね？」といった“ストレス書き込み”が寄せられるそうで、森は「寄ってないし、むしろ離れてると思う。気を遣って。『公私混同しないでください』とか（言われる）」と語る。
そんな森の実情に、村重は「待って。森香澄になりたかったけど、それ来るなら嫌だなぁ」とコメント。
森は「私って“あざとい”をやればやるほどお仕事じゃないですか。だからやってないときのほうが警戒して欲しい、もはや。そこまで分析するなら読み取って欲しい」と、“素のほうがガチ”だと語った。
番組は今回、森香澄、村重杏奈、あのの3人が、SNSで目にした自分へのストレス書き込みを共有する新企画「SNSストレス賢者会談」を実施。実際に目にした“ストレス書き込み”について語っていく。
“あざとい”キャラの森には「なんとかくんと共演してましたよね？ 距離近くなかったですか？」「そっちにばっか寄ってましたよね？」といった“ストレス書き込み”が寄せられるそうで、森は「寄ってないし、むしろ離れてると思う。気を遣って。『公私混同しないでください』とか（言われる）」と語る。
そんな森の実情に、村重は「待って。森香澄になりたかったけど、それ来るなら嫌だなぁ」とコメント。
森は「私って“あざとい”をやればやるほどお仕事じゃないですか。だからやってないときのほうが警戒して欲しい、もはや。そこまで分析するなら読み取って欲しい」と、“素のほうがガチ”だと語った。