楽して痩せられる方法などない――それがダイエットの常道とされてきた。だがいま韓国では、“注射ダイエット”が爆発的に流行している。現地在住ライターのノ・ミンハ氏が、自らの身体で体験ルポを綴る。ただし、手放しで推奨できるものではないようで……。

韓国では現在、「外国製のダイエット注射」が大人気だ。これまでもダイエット注射の類は知られていたが、多くは「体内の脂肪分解を促す」効果を謳うもの。しかし今回注目を集めているのは、脂肪分解に加え、食欲を抑える効果があるとされるもので、老若男女の関心を一気に集めている。

ウゴービ（Wegovy）を体験。効果はあったが、心配も…

ウゴービ（Wegovy）だ。

デンマークの世界的製薬会社ノボノルディスクが開発した注射型の肥満治療薬で、もともとは糖尿病治療目的のものだった。肥満患者に投与すると食欲を抑え、脂肪分解を促進し、血糖値のコントロール能力も改善されることから、一般人へのダイエット効果にも注目が集まった。

著名人の使用例は多い。テスラCEOのイーロン・マスクはウゴービも使用したダイエットで14キロの減量に成功したといわれるし、アメリカのインフルエンサーでありタレントのキム・カーダシアンも、わずか1カ月で7キロも体重が減った背景にウゴービ投与があると噂されている。

ノボノルディスクの株の時価総額は、2023年、フランスのルイ・ヴィトン（LVMH）を抜いて欧州株式市場の1位に。2023年9月時点の時価総額は4,279億ドルと、同社が本拠を置くデンマークのGDP（約4,070億ドル）をも上回った。ウゴービへの評価は高い。

100キロ超の体型が40キロの減量に成功？

韓国では2024年10月15日から販売がはじまった。病院での処方と薬代を合わせて40〜50万ウォン（約4.5〜5万円）と高額であるにもかかわらず、即完売。すぐに“品薄の治療薬”と呼ばれる人気を集めた。日本でも2024年2月から販売が始まったようだが、あくまでガイドラインで定められた医療機関だけが扱える保険薬。一方、韓国は保険適用外の自由診療扱いで、全額自己負担。日本の厳格さに比べると韓国はゆるいと言える。

韓国でも、ウゴービでダイエットに成功した有名人が少なくない。なかでも、BTSのプロデューサーであり大手芸能事務所ハイブの会長、パン・シヒョク氏はその代表格だ。

彼は2024年初頭まで、見た目にも明らかな100キロ超の体型だった。しかし今年に入ってからは激やせした姿で公の場に現れ、その減量の秘密をメディアが探ると、ウゴービを使用していたことが明らかになった。ピーク時から最大で40キロの減量に成功したという。

いざ、病院へ…

パン氏の成功に刺激を受け、筆者もウゴービに興味を持った。今年初めの健康診断で医師から「このまま太り続ければ糖尿病になる」と警告され、本格的な減量の必要性を感じたためだ。

ウゴービを購入するには、まず病院での診察を受け、正式な処方を受けなければならない。医師が副作用への耐性や体重・体脂肪率を判断し、それに応じた適正量を処方する。

接種では1回では終わらない。1〜4週目が第1段階、5〜8週目が第2段階、9〜12週目が第3段階、13〜16週目が第4段階と進み、各段階で投与量が増えていく。筆者は最初から多めの量で始めたい旨を伝え、通常は第2段階となる0.5ミリグラムを初回で処方された。

処方箋をもとに薬局でウゴービを購入するわけだが、どこでも売っているわけではない。人気のため、特に病院が集中するソウル・江南では完売の薬局がほとんどだった。そのため、「私のドクター」というアプリで在庫のある薬局を探して予約する必要があった。

筆者は江南・新沙駅付近の在庫のある薬局を見つけ、なんとか予約に成功。薬局では冷蔵保存されていたウゴービ2箱を受け取った。ウゴービはビニール袋にドライアイスと一緒に包まれていた。

薬剤師から、「週1回、主に腹部に自己注射する方式」であることを伝えられた。使い方は説明書やYouTube動画でも詳しく説明されている。

2箱のうち1箱には注射器本体（バディ）が入っており、0.5ミリグラムの用量に対応している。もう1箱にはヘッド部分が4個入っていて、1週間に1つずつ、同じ曜日に使用する。ヘッドだけで価格は約40万ウォン（約4.5万円）。つまり1回の注射あたり約10万ウォンで、日本円で1万円ほどがかかる。ほか、診察代をふくめ、処方から購入までに約45万ウォン（約5万円）を支払った。

ヘッドをバディに接続し、表面の保護シールをはがして針を出し、ダイヤルを0.5ミリグラムに設定した後、腹部に針を刺す。それからバディの先端のボタンを押すと薬液が体内に注入される仕組みだ。

筆者は購入したその夜、説明書を読み込み、慎重に注射を打った。1本10万ウォンと考えると、否応なく真剣になる。効果を高めようと夕食も抜いた（ウゴービは食事の有無は問わないのだが）。世間では副作用として頭痛や吐き気があるといわれているが、筆者は感じなかった。

4週間で10キロ減…“神がつくった奇跡の薬”

そして翌朝──。不思議なことにまったく空腹感を覚えなかった。いつもなら、昼までなにも食べずに働けば空腹で倒れそうになる。ところが、ウゴービを打ってからは、午前中にあちこち歩き回っても、午後3時になっても空腹も疲労も感じなかった。まるで“神がつくった奇跡の薬”のように感じられた。

1日1食でもまったく問題がなく、「なにか食べたい」と思うことがなかった。この状態が続き、1週間で5キロ減少。食事量が減ったことに加え、体内の水分が抜けたことで、急激な体重減につながった。

こうして4週間で10キロの減量に成功。ぽっこり出ていたお腹もすっきりし、「太ったおじさん」の姿から大きく印象が変わった。

無視できない副作用

ウゴービの効果は噂どおりだった。ただし、次の段階に進む前に、医師から忘れてはならない注意点を伝えられていた。ウゴービを使うと食欲が減退し食事量が減るため、体内の栄養素が不足する。「抜け毛」への注意が必要だという。ハゲにはなりたくない。

実際、抜け毛の副作用は男女問わず報告されている。筆者も薬局でウゴービを購入する際、抜け毛予防薬と、頭皮の健康にいいとされるビール酵母を併せて購入し、毎日服用している。ウゴービ本体の45万ウォンだけでなく、支出がどうしてもかさむ。

また、食欲が抑えられているとはいえ、体は空腹で疲労している状態でもあるため、注射直後に激しい運動をすれば健康を損なう恐れもある。頭痛や倦怠感を訴える人も少なくないという。

《朝鮮日報》の7月16日付記事では、急性膵炎で大学病院の救急外来に搬送された女性の事例が紹介された。膵炎を引き起こす「過度な飲酒」の習慣などもなく、2カ月にわたるウゴービ投与が原因と見なされたという。記事では消化器内科の医師のコメントとして「ここ1カ月でウゴービ投与後に膵炎を起こして入院した患者が2人いる」とあった。

「階級」まで登場

さらに「ウゴービ階級」なるものも登場している。SNSでは、特に若い女性や未成年の間で、ウゴービ投与の様子を競い合うようにアップする動きがブームのように広がっている。

だが前述のとおり、ウゴービは高額で、経済的に余裕のない10代や20代前半には負担が大きい。それもあって「まさか、まだウゴービやったことないの？」といわれるような“階級”ができており、やっていないと仲間はずれにされかねないという。体型に自信がなければ、無理してでも打つという声もある。それが深刻な社会問題になりかねないと、医師たちは警鐘を鳴らしている。

ノ・ミンハ（現地ジャーナリスト）

デイリー新潮編集部