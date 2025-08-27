キムタクが「オールドアメリカン」な“愛車”公開!? まるで“宝箱”な「オシャ内装」の仕上がりに感動！ 木村拓哉が自らカスタムした「スゴい国産車」を紹介

“キムタク仕様”化は一般ユーザーも可能!?

かつて、GYAO!で配信されていたキムタクこと木村拓哉さん初のインターネット冠番組「木村さ〜〜ん！」。

2023年3月のGYAO!終了に伴い同番組も観ることができなくなりましたが、現在はYouTubeの木村拓哉公式チャンネルにて過去回が再配信されています。

「キムタク」も感激！ 超カッコいい「国産カスタムカー」公開シーンをみる！【画像】

2025年7月30日に公式YouTubeで再配信されたのは、日産から提供された番組専用車「やっちゃえTREASURE BOX」のお披露目回（GYAO!では2022年7月24日に配信）でした。

自らプロデュースしたという専用車とは、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

実車を見たキムタクも絶賛！ カスタムカー「“やっちゃえTREASURE BOX”」とはどんなクルマ!?［Photo：時事通信フォト］

インターネット番組ではこの回より以前に、日産「キャラバン」の車中泊仕様車「グランドプレミアムGX マルチベッド」仕様が提供されていました。

この時点で木村さんは「なに、これ!?」を連呼。リクライニング可能で肉厚なクッションを持つリアシート、スポーツカー顔負けのD型ステアリング、大型のマルチインフォメーションディスプレイにインテリジェントルームミラー、そして精悍なフロントマスクに感嘆の声を上げていました。

そんなノーマルの状態から、トランスポーター製作で知られる「オグショー」（浜松市中央区））がカスタマイズを担当して完成させたのが、専用車“やっちゃえTREASURE BOX”です。

木村さんからの希望は「ロングボードや釣り竿を格納できる」「ゲストをもてなすために冷蔵庫やタープなどを設置したい」などでした。全体的な雰囲気は、キムタクといえばのオールドアメリカンテイストです。

そこから半年後。ついに完成したキャラバン やっちゃえTREASURE BOXを見るなり、木村さんは「カッチョいいー！」と興奮しきり。

たしかに、マットブラックのラッピングに番組ロゴをあしらった、無骨ながらもエロさを醸す存在感あるスタイルはカッチョいいです。

車高に関しては1インチロワードしており、さらにアーチを下げて視覚的なローダウン効果をプラスするオーバーフェンダーが装着されました。

そこに組み合わされるホイールはフロントライン製の16インチのもので、この車両のためだけに作られた特注品。つまり、世界でこの4本しかありません。

その事実を知った木村さんは、「やばっ……。もう、大好物です！」と絶賛。

さらに、タイヤはホワイトレターが特徴的なグッドイヤー「イーグル#1ナスカー」で、木村さんのリクエストを見事に応えた無骨なアメリカンテイストが漂います。

揺れをできるだけ抑えて車体を安定させるためのショックアブソーバーには、純正のガスとオイルを一旦抜き、新たにブレンドしたものを再充填。

街乗りロケに出ることの多い番組のために、どんな道でも木村さんが安全に運転しやすい上質な乗り味を実現しています。

これらの異常な気遣いに、木村さんもついには絶句。

しかし、オグショーの気遣いは留まるところを知りません。車内に乗り込むとアルパイン製のナビやリアモニター、スピーカーシステムが搭載されていました。

特にルーフ部には、試作品だというどこにでもレイアウトできる薄型のスピーカー「フリーレイアウトスピーカー」が埋め込まれています。天から降り注ぐ音で、身体を包み込む感覚が味わえる仕様に。

実際に音楽を聴いて音の広がりを体感した木村さんは、目を見開きながら「すげえーー！」と絶叫。興奮が止まらない様子でした。

「イカついけど下品じゃない」と、木村拓哉さえ虜にしたスペシャルなカスタマイズ。

その後も番組のロケ車として活躍をみせていました。

実は、この“キムタク仕様”カスタムは、決して夢ではありません。今もオグショーで近い仕様にオーダーすることが可能とのこと。

木村さんのことが好きな人、もしくは単純にカスタマイズに惹かれた人、どちらも要チェックです。

※ ※ ※

ところで番組が終了した今、この“やっちゃえTREASURE BOX”はどこで保管されているのでしょうか。

実車はカスタムカーイベント「東京オートサロン2023」の日産ブースでも公開されたことがありますが、その後の木村さんのInstagramで見かけることもなく、マイカーになったわけではなさそう。

その後の行方も気になるところです。