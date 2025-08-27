松木玖生がカラバオ杯で加入後初ゴール!! 自慢の左足弾丸ミドル炸裂
[8.26 カラバオ杯2回戦 ノリッジ 0-3 サウサンプトン]
サウサンプトン所属のMF松木玖生が26日、カラバオカップ2回戦のノリッジ戦で加入後初ゴールを記録した。後半36分、右サイドでパスを受けるとドリブルで持ち運び、ゴール右斜め前から強烈な弾丸ミドルシュートを突き刺した。チームは3-0で勝利し、3回戦進出を決めた。
ベンチスタートだった松木は2-0で迎えた後半18分、3-5-2の右インサイドハーフで途中出場。攻撃時は内と外を使い分けながらボールを引き出し、守備時は積極的なプレッシングで相手の最終ラインまでボールを奪いに行く気迫を見せると、最後は結果でアピールした。
後半36分、松木は右ウイングバックのMFマッズ・ロエスレフからの横パスを受けると、鋭い左足ターンで前を向き、ドリブルでのカットインから自慢の左足を一閃。ゴール右斜め前約25mの距離からミドルシュートを放ち、ゴール右上隅の完璧なコースに突き刺した。
今季の公式戦3試合目の松木はこれがサウサンプトンでの初ゴール。チームメートからの手荒い祝福が向けられる中、ピッチに仰向けに寝転がってゴールの感慨に浸った。
松木は昨夏、FC東京からサウサンプトンに加入し、初めての欧州挑戦をスタートさせたが、1年目はトルコ・ギョズテペで武者修行していたため、今季が本格的なイングランド挑戦1年目。カップ戦での初ゴールはリーグ戦でのポジション奪取に向けても良いアピールとなった。
