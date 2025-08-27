

重要なデータを管理している人が突然死した場合、適切な対策ができていないと、個人も企業も深刻な事態に陥るリスクがある（写真：taa/PIXTA)

今の時代、さまざまな情報がデジタル化されている。しかし、重要なデータを管理する人間が突然この世を去った場合、遺族は途方に暮れ、企業も深刻な事態に陥ることがある。



例えば、スマホやパソコンのパスワードがわからなければ、故人がそのデバイスを通じて管理していたデータにアクセスすることは困難だ。こうした「デジタル遺品」をめぐる問題に直面するケースは少なくない。

故人の資産情報や写真にアクセスできない！

消失データの復元などを手がけるアイフォレンセ日本データ復旧研究所代表取締役の下垣内太氏のところにも、デジタル遺品に関する相談を遺族や企業から持ち込まれることがあるという。下垣内氏は、「個人の方からの相談の種類は、大きく2つある」と語る。

「1つは、相続手続きのために故人の資産を把握したいが、ロックを解除できないといった法的な問題に絡む相談。もう1つは、家族写真などパソコンやスマホの中にしかない大切な思い出の記録にアクセスしたい、身内の自殺の理由を知りたいといった遺族の感情面に関わる相談です」

法的な問題に関わる金融資産については、故人が口座を持っていた金融機関に必要書類を提出することで相続手続きを進めることができる。また暗号資産（仮想通貨）についても、故人が利用していた取引所に遺族が申請すれば相続手続きが可能なケースが多いようだ。

しかし問題は、故人が利用していた金融機関名や取引所名を把握しておらず、スマホやパソコンのロック解除ができないというケースなどだ。故人がネット銀行やネット証券などを利用して「ネット金融資産」を保有していた場合、手がかりとなる情報を得られない。金融機関に総当たりで問い合わせる、証券口座なら証券保管振替機構に情報開示請求を行うなどの大きな手間が発生する。

暗号資産については、故人が取引所を介さずに自己管理型のウォレットを利用していた場合は、さらに事態は深刻となる。これは自己責任で暗号資産を保管・管理するシステムであるため、故人がウォレットのログイン情報や秘密鍵、復元用のシードフレーズなどをわかるように残しておいてくれなければ、遺族は資産を相続できなくなってしまう。

「私のところにも、存命中のご本人からの相談ではありましたが、諸事情でウォレットにアクセスできなくなり、『シードフレーズをノートに手書きでメモしておいたが、書き写しミスをしていたようだ。何とか正しいシードフレーズをパソコンから探り出してくれないか』という依頼を受けたことがありました。しかし手を尽くしましたが、見つけ出すことはできませんでした。結局その方は、数千万円単位の資産を失うことになりました」

｢専門業者に頼めばいい｣の思い込みは危険

スマホやパソコンなどのロックが解除できなかったときには、専門業者に頼めば何とかしてくれると思うかもしれない。しかし、下垣内氏はこう語る。

「ロック解除はデバイスや状況によって難易度が異なり、ロック解除に長けている人はフォレンジック専門家の中でもごく一部。そんなに簡単に解読できるようでは、そもそもセキュリティとして問題があるといえます。また解読できた場合でも、相当な時間がかかるのが一般的です」

インターネットで検索すると、ロック解除やパスワード解析サービスを謳う業者を数多く見つけることができる。だが下垣内氏は、「ネット検索で見つけた業者に安易に依頼するのはお勧めしない」と断言する。

「パスワード解除技術を保有している」「（80％や90％などの）高いデータ復旧率」といった説明で顧客を勧誘しようとする業者がいるが、結局解析できなかったにもかかわらず、「調査にコストがかかった」などの理由で高額な料金を請求されることにもなりかねない。

だからこそ下垣内氏は、デジタル遺品への対応は「事後対応ではなく、事前対応を前提とすべき」だという。つまり家族が亡くなってから対応するのではなく、生前から家族とデジタル資産の情報を共有しておくことが重要だということだ。

「金融機関や各種契約に関するパスワードやアカウント情報を紙やExcelで一覧化している人も多いと思いますが、そうした情報は家族に伝えておいたほうがよいでしょう。家族写真のような大事な思い出は、クラウドサービスなどを利用して家族にアクセス権限を付与しておく方法もよいと思います」

共有にあたって紙は紛失や盗難などの心配が、デジタルでの共有もハッキングなどのリスクがある。この点については、「自身や家族がセキュリティ管理できる方法を選んだり使い分けたりするしかない」と下垣内氏は助言する。

｢システム担当者の突然死｣で会社機能が麻痺

故人が管理していたデータやログイン情報といったデジタル遺品の問題に直面するのは、家族だけではない。従業員を突然亡くした企業の場合も、深刻な事態に陥ることがある。

下垣内氏は、ある中小企業でシステム担当者が突然病死したために、会社機能が麻痺したケースに関わったことがあるという。その企業では、ファイルサーバーの再起動の際に、システム担当者のスマホからの2段階認証が必要なシステムになっていた。

ところが、担当者の死去により認証ができず、誰もサーバーにアクセスできなくなり仕事が回らなくなったのだ。幸い、このときは担当者の私有のパソコンからパスワード情報の手がかりを見つけ出し、3カ月程度の調査を経てデータ復旧に成功したという。

「こうしたトラブルが起きたのは、その企業がシステム管理を1人に依存していたことが要因です。従業員が数十人程度の中小企業でも、必ず2人以上で管理する体制を築くべきです」

下垣内氏は、ある公的機関でも同様のケースに対応している。やはりシステム担当者が1人しかおらず、その担当者の死去によりプロジェクト用のファイルサーバーにアクセスできなくなったため、解析作業を依頼されたという。

しかし、この公的機関は下垣内氏に依頼する前に、サーバーメーカーのサポートを得ながら設定情報を初期化していた。調査の結果、この作業に不備があり、重要なデータが消えてしまっていたことが発覚したそうだ。

「時折、サーバーメーカーのサポートが案内を間違えてしまうことがあるのです。また、パソコンメンテナンス業者や修理業者が提供するデータ復旧サービスでは、市販のデータ復旧ソフトを使用するだけというケースもあります。そうした業者が復旧ソフトの使い方を間違えてしまい、取り返しがつかなくなることもあります」

データにアクセスできなくなったときには「安易にいじらないほうがいい」ということだ。よかれと思って取り組んだ作業が、のちの専門家による調査を困難なものにしてしまいかねない。

「デジタル・フォレンジックに関する専門家で構成されているNPO法人デジタル・フォレンジック研究会のホームページには、フォレンジック調査・解析業務を行っている会員企業や、CDFP-P（デジタル・フォレンジック・プロフェッショナル認定の実務者資格）の有資格者が在籍している企業が紹介されています。企業の方も個人の方も、もしデータにアクセスできなくなった際には、こうした情報を基に信頼できる専門事業者を探してもらえればと思います」

企業にとってデジタル遺品対策は｢BCP｣だ

従業員の突然死でトラブルが起きるのは中小企業だけではない。下垣内氏は、ある大手企業が、過労で自殺した従業員のパソコン内のデータを消去してしまったために、自殺の真相を知りたい遺族と裁判沙汰になってしまったケースにも関わったことがある。

その企業の担当者は、悪意があってデータを消去したのではなく、パソコンの使用がない状況が一定期間以上経過した時点でデータを消すというルールに従っただけのことだと説明したそうだ。

「しかし遺族からすれば、長時間労働やパワハラなどの証拠隠滅のためにデータを消去したのではないかと疑念を抱くのも無理はないことです」



下垣内太（しもがいと だい）／アイフォレンセ日本データ復旧研究所 代表取締役。不正のデジタル証拠解析および消失データの復元が専門。デジタル・フォレンジック・プロフェッショナル認定の実務者資格（CDFP-P）を有し、データ消失事案や、内部不正・機密漏洩・労務問題などの民事事件に加え、殺人・詐欺・脱税など刑事事件でのDF調査も行う（写真：本人提供）

下垣内氏によれば、今は多くの大手企業が情報漏洩を気にするあまり、不要になったデータは速やかに消去するというルールが設けられているという。

しかし、一度消したデータを復元するのは容易なことではない。上記のような遺族とのトラブル以外にも、データの消去により、亡くなった社員と取引先との重要な交渉履歴が失われたり、退職した社員が不正を行っていた際に追跡調査を行うことが困難になったりといったことが起こり得る。

「企業は“消すべき情報”と“残すべき情報”のルール設定を、再検討すべきだと思います」

企業にとってデジタル遺品対策は、一種のBCP（事業継続計画）と位置づけることができる。大規模な自然災害や事故はめったに起きないが、発生すれば企業の事業継続に深刻な影響をもたらす。だからBCPが必要になる。

「従業員が突然いなくなるケースも同様に、BCPの意識で対応したほうがいい」と下垣内氏は言う。サイバー攻撃等が相次ぐ中、企業は情報漏洩への対策に追われがちだが、「従業員の突然の死や退職」で生じうるデジタル遺品に関するBCPについても、目を向ける必要がある。

（長谷川 敦 ： ライター）