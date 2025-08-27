»°É©¾¦»ö¡¢½©ÅÄ¡¦ÀéÍÕ²¤ÎÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ·×²è¤«¤éÅ±Âà¤ØºÇ½ªÄ´À°¡¡¤¤ç¤¦¤Ë¤â²ñ¸«¡¡·úÀßÈñ¹âÆ¤ÇºÎ»»¹ç¤ï¤º
»°É©¾¦»ö¤¬½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Î²¹ç¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¿ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¾¦»ö¤ÏÀ¯ÉÜ¤«¤é»ö¶È¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ê¤É¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ2021Ç¯¤«¤é½©ÅÄ¸©¤ÈÀéÍÕ¸©²¤Î3¤Ä¤Î³¤°è¤ÇÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·úÀß»ñºà¤ä¿Í·ïÈñ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¦¤±¤ÆºÎ»»¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·×²è¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ë¤â²ñ¸«¤·¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
»°É©¾¦»ö¤Ï2·î¡¢·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¶ÈÀ¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·è»»¤Ç¤Ï524²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·×²è¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»°É©¾¦»ö¤¬Å±Âà¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó¸øÊç¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
