山崎賢人×土屋太鳳『今際の国のアリス』シーズン3、“げぇむ”のモチーフが明らかに！ 最新予告解禁
9月25日配信開始となるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3より、メイン予告映像が、キーアート、場面カットと共に解禁。ダブル主演の山崎賢人と土屋太鳳が注目シーンを明かした。
【動画】「バラバラになった2人」の物語に!? 『今際の国のアリス』シーズン3 メイン予告
本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。
前シリーズで全てのカードの“げぇむ”をクリアし、元の世界に戻ったアリスとウサギは結婚し、幸せに暮らしていた。しかし、死後の世界を研究しているリュウジという男に、ウサギは今際の国へ連れられて行ってしまう。絶望の中のアリスの前に現れたのは、今際の国の住人であるバンダ。ウサギが“げぇむ”に参加することを告げると共にアリスに「JOKERカード」を渡す彼の思惑とは？ 生と死の狭間にウサギを救いに向かうべくアリスは、アンの力を借りて、再び今際の国に戻ることになる…。
本シーズンでは、先に今際の国に行くウサギと、それを追いかけるように再び、今際の国へ戻るアリス。それぞれに参加者たちと共に“げぇむ”を挑むことになる。離れ離れとなった二人は、「今際の国」でふたたび巡り合い、一緒に現実の世界へ戻ることができるのか。過去のシーズンとは大きな違いを見せる、「バラバラになった2人」の物語も見どころだ。
山崎は「アリスチームとウサギチームに分かれて行動しているので、チームごとの空気感やキャラクターの違いがあって面白いなと思います。（シーズンを重ねて）みんなが愛されるキャラクターになっているからこそ、生きるか死ぬかのシーンで、視聴者の方が感情移入できるのかなと思いました」と語る。
土屋は「少し不安もありましたが、前2シーズンで経験したことの全てがシーズン3のウサギにとっての過去なので、前2シーズンを繰り返し観ました」と、今回オリジナルストーリーとなるシーズン3に対して、これまでのさまざまなドラマと再び向き合って臨んだことを明かした。
今回公開された映像では、再び戻ってきた「今際の国」で、アリスとウサギに待ち受ける“げぇむ”のモチーフが明らかとなった。触れると必ず命を落としてしまいそうな危険性とは対照的に、色鮮やかで美しく超高速で迫りくる強烈な光線。暴走する電車の中、ガスマスクを装着したウサギたちの周りに充満する毒ガス、そしてそれを吸い倒れ込む参加者。広場の中心で参加者たちを巻き込むように起きる大爆発と、カウントダウンされる鉄の缶。まるで火山が噴火したかのように神社に降り注ぐ無数の火矢。「げぇむらしくなってきたじゃん」と話す新たな参加者の不的な笑みからも、信頼と裏切りに満ちた心理戦が繰り広げられることが予想される。過酷すぎるほどの“げぇむ”に挑む参加者たちの姿とともに、鉄塔から落ちゆくウサギ、そしてレーザーで撃たれるアリス…という衝撃的なシーンも映し出される。
シーズン1、2と、数多くの衝撃的な“げぇむ”に挑んできた山崎と土屋。圧倒的なスケール感と衝撃的な展開は日本のみならず世界をとりこにしてきたが、その過去シーズンをもしのぐ最大級のインパクトを与えるシーンが本シーズンにはあるという。
山崎が挙げたのは、夜の神社が舞台となる“げぇむ”。原作でも印象的に描かれた無数の火矢が降り注ぐシーンは、日本最先端のCG技術を駆使して、圧倒的迫力で実写化された。「漫画を読んだときに火矢のインパクトがすごかったので、今回の脚本を読んで『来た！』と思いました」と、山崎も興奮したことを明かす。
土屋は、予告映像でもカラフルなサイコロを転がすシーンが映し出された“げぇむ”に注目してほしいという。「プレイヤーが追い込まれていくにつれ、皆さんのお芝居が息を呑むほど激しく壮絶になっていって。『今際の国のアリス』の世界観を象徴するような、生きるか死ぬか、自分がどう生きたいのかを見つけるげぇむになっていて驚きました」と土屋が話すように、進んでいくにつれプレーヤーがしつように追い込まれていき、描写も過激になっていくという。
先日解禁となった、離れ離れのアリスとウサギがお互いを求めるように手を伸ばす様子を、西洋画風に描いたティーザーアートは、その異様な雰囲気と醸し出す不穏な空気が話題を集めていた。今回、その全容が明らかとなるキーアートが解禁となった。
中央にいるのはアリスとウサギ。求めあうように手を伸ばす2人の後ろに不気味な笑みでたたずむのは、JOKERのカード。さらに2人の下には、ブラックホールのような渦巻きが二人を暗黒に導かんばかりに待ち構える。周りには、ウサギの手をつかむリュウジや不気味なオーラを放つバンダをはじめ、今回の“げぇむ”の参加者が、時に何かを乞うように、時に覚悟を決めた表情で二人を見つめている。彼らに待ち受けるものとはいったい…。
さらに解禁となった場面カットは、アリスとウサギがそれぞれに参加者たちと“げぇむ”に挑もうとする様子を切り取っている。ここから巻き起こる壮絶な未来、離れ離れとなったアリスとウサギの2人が、再会することができるのか？
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3は、Netflixにて9月25日より世界独占配信。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
【動画】「バラバラになった2人」の物語に!? 『今際の国のアリス』シーズン3 メイン予告
本作は、麻生羽呂の漫画を映像化したサバイバルアクションシリーズ。シーズン3でも山崎と土屋がダブル主演、佐藤信介が再び監督を務める。
前シリーズで全てのカードの“げぇむ”をクリアし、元の世界に戻ったアリスとウサギは結婚し、幸せに暮らしていた。しかし、死後の世界を研究しているリュウジという男に、ウサギは今際の国へ連れられて行ってしまう。絶望の中のアリスの前に現れたのは、今際の国の住人であるバンダ。ウサギが“げぇむ”に参加することを告げると共にアリスに「JOKERカード」を渡す彼の思惑とは？ 生と死の狭間にウサギを救いに向かうべくアリスは、アンの力を借りて、再び今際の国に戻ることになる…。
山崎は「アリスチームとウサギチームに分かれて行動しているので、チームごとの空気感やキャラクターの違いがあって面白いなと思います。（シーズンを重ねて）みんなが愛されるキャラクターになっているからこそ、生きるか死ぬかのシーンで、視聴者の方が感情移入できるのかなと思いました」と語る。
土屋は「少し不安もありましたが、前2シーズンで経験したことの全てがシーズン3のウサギにとっての過去なので、前2シーズンを繰り返し観ました」と、今回オリジナルストーリーとなるシーズン3に対して、これまでのさまざまなドラマと再び向き合って臨んだことを明かした。
今回公開された映像では、再び戻ってきた「今際の国」で、アリスとウサギに待ち受ける“げぇむ”のモチーフが明らかとなった。触れると必ず命を落としてしまいそうな危険性とは対照的に、色鮮やかで美しく超高速で迫りくる強烈な光線。暴走する電車の中、ガスマスクを装着したウサギたちの周りに充満する毒ガス、そしてそれを吸い倒れ込む参加者。広場の中心で参加者たちを巻き込むように起きる大爆発と、カウントダウンされる鉄の缶。まるで火山が噴火したかのように神社に降り注ぐ無数の火矢。「げぇむらしくなってきたじゃん」と話す新たな参加者の不的な笑みからも、信頼と裏切りに満ちた心理戦が繰り広げられることが予想される。過酷すぎるほどの“げぇむ”に挑む参加者たちの姿とともに、鉄塔から落ちゆくウサギ、そしてレーザーで撃たれるアリス…という衝撃的なシーンも映し出される。
シーズン1、2と、数多くの衝撃的な“げぇむ”に挑んできた山崎と土屋。圧倒的なスケール感と衝撃的な展開は日本のみならず世界をとりこにしてきたが、その過去シーズンをもしのぐ最大級のインパクトを与えるシーンが本シーズンにはあるという。
山崎が挙げたのは、夜の神社が舞台となる“げぇむ”。原作でも印象的に描かれた無数の火矢が降り注ぐシーンは、日本最先端のCG技術を駆使して、圧倒的迫力で実写化された。「漫画を読んだときに火矢のインパクトがすごかったので、今回の脚本を読んで『来た！』と思いました」と、山崎も興奮したことを明かす。
土屋は、予告映像でもカラフルなサイコロを転がすシーンが映し出された“げぇむ”に注目してほしいという。「プレイヤーが追い込まれていくにつれ、皆さんのお芝居が息を呑むほど激しく壮絶になっていって。『今際の国のアリス』の世界観を象徴するような、生きるか死ぬか、自分がどう生きたいのかを見つけるげぇむになっていて驚きました」と土屋が話すように、進んでいくにつれプレーヤーがしつように追い込まれていき、描写も過激になっていくという。
先日解禁となった、離れ離れのアリスとウサギがお互いを求めるように手を伸ばす様子を、西洋画風に描いたティーザーアートは、その異様な雰囲気と醸し出す不穏な空気が話題を集めていた。今回、その全容が明らかとなるキーアートが解禁となった。
中央にいるのはアリスとウサギ。求めあうように手を伸ばす2人の後ろに不気味な笑みでたたずむのは、JOKERのカード。さらに2人の下には、ブラックホールのような渦巻きが二人を暗黒に導かんばかりに待ち構える。周りには、ウサギの手をつかむリュウジや不気味なオーラを放つバンダをはじめ、今回の“げぇむ”の参加者が、時に何かを乞うように、時に覚悟を決めた表情で二人を見つめている。彼らに待ち受けるものとはいったい…。
さらに解禁となった場面カットは、アリスとウサギがそれぞれに参加者たちと“げぇむ”に挑もうとする様子を切り取っている。ここから巻き起こる壮絶な未来、離れ離れとなったアリスとウサギの2人が、再会することができるのか？
Netflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3は、Netflixにて9月25日より世界独占配信。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記