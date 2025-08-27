¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙÇÈÎÜ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤ËÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢³Þ¾¾¾¤Ï¡ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃË¡É¤Ë¡½¡½ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È³Þ¾¾¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤Ç¡¢Í³½ï¤¢¤ë²ÈÊÁ¤Ç°é¤Ã¤¿Àì¶È¼çÉØÌò¡£³Þ¾¾¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃË¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¥Þ¥ÞÍ§¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©
¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í³½ï¤¢¤ë²ÈÊÁ¤Ç°é¤Ã¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎËÜ¶¶¤µ¤æ¤ê¡£¤¤¤í¤Ï¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Á¡¢Â©»Ò¤ÎÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ·°¤È½ä¤ê²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤âÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ö¾ðÄÌ¤À¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹µ¤¨¤á¤«¤Ä¾¯¤·Å·Á³¤Ê¤µ¤æ¤ê¤Ï¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤ËÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï·°¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ·°¤Î½é¤á¤Æ¤Î¡È¥Þ¥ÞÍ§¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈÍÉ¤ì¤ë¿Æ¿´¡É¤òÅÄÃæ¤¬Á¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï2019Ç¯¤ËÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢3ËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TBS¶âÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ°¦¡Ù°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Þ¾¾¾¤Ï¡¢·°¤¬¤«¤Ä¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤ÎÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃË¤ò±é¤¸¤ë¡£ÎäÅ°¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÂ¸ºß¡É¤¬¡¢º£¸å¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë·ÀÌó¡É¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£³Þ¾¾¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ÏËÜºî¤¬½é¡£
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ10·î¤è¤êËè½µ¶âÍË22»þÊüÁ÷¡£
