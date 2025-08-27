ホロライブ・大神ミオ、2ndアルバムがオリコン首位 ファンも喜び「いっぱい愛されて感無量！」
「ホロライブ」所属のVTuber・大神ミオさんが、26日にエックスを更新。自身の2ndアルバムが音楽チャートで1位を獲得したことを喜び、ファンも祝福の声を寄せている。
【写真】大神ミオさんが2ndアルバムのオリコン首位獲得に感謝
ミオさんは、20日に「人生の旅路」をテーマとした2ndアルバム『My Sparkle』をリリース。圧倒的な人気でオリコン週間アルバムランキング1位を獲得すると、エックスで「みんなの、たくさんの応援のおかげで2nd Album『My Sparkle』がオリコン週間アルバムランキングで1位を獲得しました！！！ 聞いてくれた人、全員に感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございます」と喜びを表した。なお、本アルバムはオリコンデイリーランキングや、Billboard JAPAN週間アルバム・セールス・チャートでも首位を獲得している。
ミオさんの快挙を見届けたファンからは「みおしゃおめでとうー！」「おめでとうー！！！いっぱい愛されて感無量！」「いろんな人にミオしゃの歌が届いて嬉しい！」などの声が送られていた。
引用：「大神ミオ」エックス（＠ookamimio）
