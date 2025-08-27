中川安奈、グラビア撮影姿　※「中川安奈」インスタグラム

　今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが27日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。

　普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。一昨日25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露した。

　今回はその撮影風景を公開。「マネージャーさんが撮ってくれた動画たち　1回転してみたり、音楽にのってみたり、海に入ったり笑　私が提案してみたお気に入りのポーズもあるんですが　どれかわかりますか」とつづった。ファンからは「魅力的」「スタイル抜群」「モデルさんですね」などのコメントが贈られている。

引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）