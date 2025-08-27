『初恋DOGs』“愛子”清原果耶をめぐって加速する三角関係に反響「1話で2人からハグ」「どっち選ぶ？」
清原果耶が主演し、成田凌とナ・イヌが共演するドラマ『初恋DOGs（ドッグス）』（TBS系／毎週火曜22時）の第9話が26日に放送され、愛子（清原）をめぐって三角関係が加速すると、ネット上には「1話で2人からハグされるとは」「愛子さんどっち選ぶ？」「目が離せません！」といった声が集まった。
【写真】ついに愛子（清原果耶）へ思いを伝えた快（成田凌）
自分のせいで、相楽（森崎ウィン）たちによって快（成田）の病院が貶められていると知ったソハ（ナ・イヌ）は、何も告げずに韓国へ帰国。そんな彼に納得がいかない愛子と快は、話をするためにソウルへ。3人は無事に再会を果たすが、ソハは「もう終わり」と頑なな態度をとる。
日本へ帰国後、ソハがいない喪失感の中、愛子は快を助けるべく留美子（宮澤エマ）とともに、本澤（岸谷五朗）と相楽が裏で手を組んでいる証拠を探すことに。しかしその過程で留美子が仕掛けたボイスレコーダーが本澤に見つかってしまう。事務所追放の危機にさらされた愛子は、快を助けるために事務所を辞めて独立する道を選ぶ。
愛子が事務所と揉めて独立したことを知った快。彼は改めて愛子と対面すると、異性として好意を持っていることを伝えて彼女を優しく抱きしめる。
その後、愛子は個人事務所を設立するものの、不安に押しつぶされそうになっていた。そんな彼女のもとに突然、韓国からやってきたソハが姿を見せる。ソハは驚く愛子を「独立おめでとう」と祝福しつつ「やっぱり愛子さんはかっこいい」と称える。愛子が戸惑いまじりに「何で来てくれたんですか？」と聞くと、ソハは優しく彼女を抱きしめてから「戦うよ。一緒に」と真剣な表情で答えるのだった。
次週放送の最終回を前に、愛子をめぐる三角関係が加速すると、ネット上には「1話で2人からハグされるとは」「どっちも愛子さんへのハグがふんわりで良いね」「愛子さんどっち選ぶ？」「最後まで目が離せません！」「3人の恋の行方を見届けます」などの反響が寄せられていた。
