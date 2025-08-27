俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。29日放送のTBS「オールスター感謝祭'25春」でお笑いタレント・江頭2:50（60）を制止したまさかの理由を明かした。

同番組にはパーソナリティーを務める俳優の稲垣吾郎も出演。稲垣はディーンと「プレッシャーアーチェリー」で競い、ディーンが優勝したことを振り返り、「僕を立たせてよアイドルなんだから！」を笑った。

また、山本里菜アナウンサーが「さりげなく永野芽郁さんをえがちゃんから守ったことでも話題に」と言うと、暴走する江頭2:50を片手で止めたディーンに対し稲垣も「あれ、格好よかった！行動がイケメンだった」と語った。だが、ディーンは「エガちゃんに触るとご利益があるという都市伝説を聞いたことがあって、肌に触れてみようっていう…」と、まさかの理由を明かした。

永野を守ろうというのも「もちろん」と言いながらも「エガちゃんが近づいてきた！と思って。あ、触っちゃえって」と言うと、稲垣は「僕、真っ先にに逃げました。勢い凄いあの人…」と告白。ディーンはその後のスタジオの雰囲気が「凄かったですね…独特でしたね…」と振り返っていた。

「感謝祭」を巡っては、お笑いタレント江頭2:50が出演タレントを次々に“襲撃”する大暴れを見せた。最後は日曜劇場「キャスター」に出演する女優・永野芽郁をターゲットに「永野〜！」と叫びながらスタジオの中を追い回し、司会の今田耕司やスタッフから羽交い絞めにされる場面があった。逃げ回り恐怖を感じた永野が涙を流す場面は、SNS上でも話題となり、賛否両論を呼んだ。