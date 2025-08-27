◇プロ野球セ・リーグ 広島4-1巨人(26日、マツダスタジアム)

巨人は敵地・広島で床田寛樹投手に1失点完投勝利を許し2連敗。勝率は再び5割となりました。

巨人の先発・戸郷翔征投手は初回、先頭の中村奨成選手、ファビアン選手に連打を浴び無死一、二塁のピンチを迎えます。その後1アウトとし、4番・モンテロ選手に左中間へエンタイトルツーベースを打たれ1点を奪われると、続く5番・末包昇大選手にセンターへの犠牲フライで2点目を奪われます。

援護したい打線は4回、2番でスタメン出場の浅野翔吾選手がセンターへチーム初ヒットで出塁すると、1死からの岡本和真選手の打席で一塁へのけん制から一塁・モンテロ選手の送球が遅れる間に二塁へ盗塁成功。1死二塁のチャンスをつくります。しかし、岡本選手はショートフライ、吉川尚輝選手がセカンドゴロに倒れ広島・床田投手から得点を奪うことはできません。

それでも戸郷投手は1回に2失点して以降6回まで無失点に抑える力投を見せます。しかし7回、2死一、三塁とピンチで中村選手にタイムリーを許し3失点目。

今季8敗目を喫し「鬼門」マツダスタジアムでリベンジを果たすことはできませんでした。

3点を追う巨人は8回2死から戸郷投手の代打・キャベッジ選手がレフトスタンド上段に14号ソロホームランを放つも反撃はそこまで、8回には2番手で登板した宮原駿介投手が2死一塁から、途中出場の菊池涼介選手にタイムリーを打たれ4点目を奪われゲームセット。投打が噛み合わなかった巨人は連敗で勝率は再び5割へ、首位の阪神が勝利したためゲーム差は「14」へ広がりました。