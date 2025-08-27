お笑いトリオ「ロバート」馬場裕之（46）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。人気俳優からまさかの直接“クレーム”を入れられる場面があった。

今回のテーマは「私の最高の調味料SP」。冒頭、出演者の紹介でMCの明石家さんまが「馬場ちゃんも、いろいろ分野伸ばしてるな〜」と切り出すと、飲食店を2店舗経営している馬場は「もう本当に芸人辞めまして」とにこやかに返した。

これにはスタジオも「えぇ!?」「辞めたんですか?」と驚きと笑いに包まれた。馬場が「飲食店2個やってます」と伝えると、さんまは「凄いなぁ」と感心した。

すると、同じくスタジオゲストで出演していた俳優・高嶋政宏が「凄いんですよ!グリーンカレーなんて、めちゃくちゃ評判で。業界のグルメたちに」と絶賛。しかし、「しかしね…デザートがね、高すぎる。何であんな高いんですか?」と、まさかの“クレーム”が入った。

これに馬場は驚いた表情を見せ、さんまは「ちょっと、お客様からクレームが来ております。馬場ちゃん」と説明を求めた。ほかの出演者から「いくら?」と声があがると、高嶋は「アイスクリームが3000円ぐらいの…」と明かした。

まさかの値段にスタジオは「えぇー!?」と悲鳴。馬場は手を横に振って否定しつつ「コースに全部入ってるんで。コースで4800円です」と説明。すぐに高嶋から「で、アイスだけ食べたらスゴい高くなるんですよ」と伝えられると、「いや、そんなことないです」と全力で否定した。

このやり取りに出演者は「本当のクレーム」とツッコミを入れ、さんまは「高嶋さん、多分見間違いやと思いますよ」と指摘して笑いを誘った。