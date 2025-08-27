プロ野球セ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。

首位の阪神は3位のDeNAと対戦しました。筒香嘉智選手に2打席連続ホームランを許し2点ビハインドで最終回へ入ります。すると1アウト1、3塁のチャンスで佐藤輝明選手が犠牲フライを放ち1点差に。続く大山悠輔選手が第8号2ランホームランを放ち逆転に成功し勝利しました。敗れたDeNAは9回裏に連続無失点記録を更新中の石井大智投手から1アウト満塁のチャンスを作るも、あと1本が出ませんでした。

最下位ヤクルトは5位中日相手に4回、北村恵吾選手の犠牲フライで先制。6回には再び北村選手がタイムリーを放ち2点目を追加しました。先発の小川泰弘投手は8回を無四球無失点の好投で今季4勝目を飾り、最下位脱出へ向けて直接対決の初戦を制しました。

4位広島は2位巨人相手に初回、モンテロ選手のタイムリー2ベースと末包昇大選手の犠牲フライで2点を先制します。7回には中村奨成選手のタイムリー、8回には菊池涼介選手のタイムリー2ベースでダメ押し点をあげました。投げては先発の床田寛樹投手が9回1失点の投球で9勝目を完投勝利で飾りました。

3試合の結果、勝った阪神はマジックを2つ減らして「14」としました。4位広島は3位DeNAとのゲーム差を「2」に縮めています。

▽26日のセ・リーグ結果

◆阪神 3-2 DeNA

勝利投手【阪神】ハートウィグ(2勝0敗)

敗戦投手【DeNA】入江大生(3勝3敗20S)

セーブ【阪神】石井大智（1勝0敗7S）

本塁打

【DeNA】筒香嘉智9号、10号

【阪神】大山悠輔8号

◆ヤクルト 2-0 中日

勝利投手【ヤクルト】小川泰弘(4勝4敗)

敗戦投手【中日】マラー(3勝7敗)

セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗7S)

◆広島 4-1 巨人勝利投手【広島】床田寛樹(9勝8敗)敗戦投手【巨人】戸郷翔征(4勝8敗)本塁打【巨人】キャベッジ14号