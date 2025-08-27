東方神起・aespaら出演「SMTOWN LIVE」記者会見に潜入 日本音楽バラエティー初出演のグループも【週刊ナイナイミュージック】
【モデルプレス＝2025/08/27】8月27日放送の『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜23時〜）では、8月9日・10日に東京ドームで開催された『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』の様子を公開。ナインティナインが、“記者”として出演アーティストが出席する記者会見に潜入する。
【写真】日本の音楽バラエティーに初出演したSMグループ
記者会見に出席したナインティナイン。慣れない雰囲気に緊張しながらも、最後に質問の機会を与えられ、東方神起に「今回のワガママ」を聞くと、「夏らしくこのイベントを盛り上げて欲しい」と、いつも通りの無茶振りがさく裂。ナインティナインは、舞台裏に「輪投げ屋たかちゃん」を出店。さまざまな景品を用意して出演者たちを迎える。
また、若者の人気を集めるaespa（エスパ）、RIIZE（ライズ）ほか、岡村隆史が大ファンだった少女時代のHYOYEON（ヒョヨン）も来店。特別に用意した「ハワイ旅行」の景品の行方はとは。さらに、SUPER JUNIOR（スーパージュニア）が日本の音楽バラエティーに初出演し、驚異のバラエティー力を発揮し笑いの渦に？
そのほか、KEY（SHINee）、NCT WISH（エヌシーティーウィッシュ）、NCT DREAM（エヌシーティードリーム）、Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）、など豪華アーティストが続々と来店し輪投げに挑戦。豪華景品を獲得できるのか？（modelpress編集部）
◆ナインティナイン「SMTOWN LIVE」記者会見に潜入
