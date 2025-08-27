サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会は27日、各地で準々決勝の4試合が行われます。

J1で3位のFC町田ゼルビアは、2位の鹿島アントラーズとの上位対決。町田は現在、前節のリーグ戦で横浜F・マリノスに引き分けリーグ戦連勝が8でとまったものの、6月以降は公式戦負けなしで11勝1分です。一方、天皇杯5度の優勝を誇る鹿島は、直近のリーグ戦での直接対決では町田に敗れ、今季は1勝1敗。クラブは2016年を最後にタイトルから遠ざかっており、敵地で難敵に挑みます。

昨季王者のヴィッセル神戸は、J3から唯一勝ち上がったSC相模原と対戦。神戸はラウンド16の試合で柏レイソルやアルビレックス新潟とJ1の2クラブを撃破した東洋大を退け、勝ち上がりました。対する相模原は、ここまでJ2首位の水戸ホーリーホック、J2のジュビロ磐田、J1の川崎フロンターレ、J2のブラウブリッツ秋田と上位リーグのチームを撃破。再び下克上となるのでしょうか。

これまで2度の優勝経験がある名古屋グランパスは、サンフレッチェ広島と激突。制覇した1995年と1999年は決勝でいずれも広島を退けての戴冠でした。一方、広島はこれまで6度、決勝進出を果たしましたが、いずれも敗れ優勝には届いていません。

4度優勝の浦和レッズは、2011年大会以来の優勝を目指すFC東京と対戦。両チームの今季リーグ戦での直接対決は1勝1敗で、いずれもスコアが3-2と点の取り合いとなっています。

▽天皇杯準々決勝対戦カード◆町田-鹿島 (町田GIONスタジアム 開始時刻18:30)◆FC東京-浦和 (埼玉スタジアム 開始時刻19:00)◆相模原-神戸 (レモンガススタジアム平塚 開始時刻19:00)◆名古屋-広島 (豊田スタジアム 開始時刻18:30)