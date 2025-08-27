ラグビー・リーグワン１部の埼玉（旧パナソニック）は２６日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。１２月１３日に開幕する２０２５―２６年シーズンに向け２５日に本格始動したチームで、元日本代表フッカーの堀江翔太氏（３９）が新たにＦＷコーチに就任。４季ぶり王座奪還を目指し、昨季４位に終わったチームの再建を託された。Ｗ杯４大会で世界の強豪と戦ったノウハウを注入した「世界初のスクラム」の構築に意欲。“ルーキー”コーチの挑戦が始まる。

トレードマークのドレッドヘアーが、熊谷のグラウンドになびいた。埼玉の新ＦＷコーチに就任した堀江氏はこの日、約２時間の指導。気温３３度の酷暑の中、全体練習後はＢＫのキック練習にも付き合った。チームは２５日に本格始動。「コーチと言っていいのか、まだ分からず。笛すら持っていないので」と白い歯をこぼしながら、実感を込めた。

一昨季限りで引退した、日本代表７６キャップのレジェンド。１５年Ｗ杯の南アフリカ戦での歴史的大番狂わせ、１９年Ｗ杯では史上初８強入りに貢献した。昨季は首の大けがから復帰を支えた佐藤義人トレーナーのメソッドを広く伝える活動を志し、チームにアンバサダーとして帯同した。数年後のコーチ打診は予想していたが「だいぶ早めに来た」と、昨季終了後にオファーが届いた。佐藤氏を含め各方面に相談。「結構みんな、戻って来てほしいと口をそろえて言うので。皆が喜ぶんやったらやってみます、と」。決断の言葉に、人柄がにじんだ。

「世界初、です」という“堀江流”のスクラムを構築する。１５年の首の手術後、佐藤氏と二人三脚。自分に合った「体の使い方」を習得し、フッカーとして３７歳でＷ杯４大会連続出場を果たした。堀江氏の頭の中で描くだれもみたことがない究極の完成形へ、まずは自身の経験を基に「どう押して、どう体を使えば上手に前に力が伝わるかを、まずは個人で１〜８番までの動きをやっている。現役時代に、そんな風に教えられたことが無いような教え方」と堀江氏。８人固まって押すスクラムも、まずは１人１人が最大限力を発揮できるところから始めている。

埼玉を１１季率いたロビー・ディーンズ前監督が退任し、金沢篤・新ＨＣ（４７）のもと再出発。新指揮官も「日本を代表するような位置に入ってくると思う」と期待する。「最後の決勝に、最高のスクラムを組む。リーグワン初戦で、今よりも１０倍、２０倍いいスクラムを」と堀江氏。２連覇中のＢＬ東京と迎える１２月の開幕戦へ。自慢のＦＷ陣をぶつける。（大谷 翔太）

◆２５―２６年リーグワン １２月１３日に開幕し、１部は１２チームがレギュラーシーズン１８節を戦う。上位６チームがプレーオフに進み、決勝は２６年６月７日に行われる。