Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¿·ÄêÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ LGCY¡×¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦
¡¡LGCY¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤¦Íú¤¿´ÃÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡£Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥ºÆâÉô¤Ë¤Ï²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÂ¿½Å¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖOrtholite®¡×¤È¤Ø¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¥é¥Ð¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼º£¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¿·ºî¤Î³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Î¸üÄì¥È¥ì¥ó¥É¤¬½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¡¢³Î¼Â¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¤¯¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢º£¤³¤½¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¤â¤¦°ìÅÙÂÇ¤Á½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢LGCY¤Î´ë²è³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ ¥È¥ì¥Ã¥¯¥¦¥¨¡¼¥Ö¡ÊALL STAR TREKWAVE¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¤â¤Ã¤ÈÍú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤òÆ§½±¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡LGCY¤Î³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿ô¤¢¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡¢Âç¡¹Åª¤Ëëð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢1960Ç¯Âå¡¢1980Ç¯Âå¡¢1990Ç¯Âå¡¢2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î³ÆÇ¯Âå¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¤¹¤Ç¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1970Ç¯Âå¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÎò»Ë¤òÌÖÍå¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡¢ÁªÄê¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£
¢¡¥Ò¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤ÃËÀ¡¡¼¡¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë
¡¡ÃËÀ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿LGCY¡£¼ÂºÝ¤Î¹ØÇãµÒÁØ¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖLGCY¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥º¤Î¹ØÇãÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤ÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Âå¥â¥Î¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÃËÀ¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡£³«È¯¥µ¥¤¥É¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ò¸£°ú¤¹¤ëÃËÀ¤¬µá¤á¤ëËÜÊª»Ö¸þ¤È¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹çÃ×¤·¤¿·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖLGCY¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÍú¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿·µ¬ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤ä¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡È¯Çä¸å¡¢¤¹¤°¤ËÂ¨´°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÄêÈÖ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡£Ã´Åö¼ÔÛ©¤¯¡¢LGCY¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¼¡¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£