¢¡Âè£¶£±²ó¿·³ãµÇ°¡¦£Ç£³¡Ê£¸·î£³£±Æü¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Âè£¶£±²ó¿·³ãµÇ°¡¦£Ç£³¡Ê£³£±Æü¡¢¿·³ã¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¡£¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢ÅÀ¿ô¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤Ë¤Ï¡¢Ã±ÆÈÍ¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À²Æ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬Ãæ£±½µ¤Ç¿·³ãµÇ°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£Á°Áö¤Î»¥ËÚµÇ°¤Ï¸åÊý¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Î£µÃå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°Áö¤ÏÄ¾Àþ¤·¤«¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¿Ü³Ä´¶µ»Õ¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏºÆ¤ÓÈ¡´Û¤ØÌá¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹£´Æü¸å¤Ë¤Ï£×¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤ÏÈ¡´ÛµÇ°¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ç¤â£µÃå¡£¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï£±£³ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤À¡£Æ±¤¸¤¯£±£³ÅÀ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤ÏÅÐÏ¿¤»¤º¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡ÇÏ¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö£±¾¡°Ê¾å¤«¤Ä£±£³ÅÀ°Ê¾å¡×¤Ï¥¯¥ê¥¢¡£Â¾ÇÏ¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢²¦¼Ô¤ËºÇ¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿Ü³»Õ¤â¡¢´ÉÍýÇÏ¤Ç¤Ï£±£¶Ç¯¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¥É¥Ã¥¯°ÊÍè£²Æ¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤Ø¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡È¡´Û¤Ë¤ÏÂà±¹´ü¸Â¤È¤Ê¤ë£²£·Æü¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£°ÛÎã¤ÎÅ¾Àï¤Ç¡¢½¼¼Â¤Î²Æ¤Î¾Ú¤·¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡Ê»³ËÜ¡¡Éð»Ö¡Ë
¡¡¡þ¥µ¥Þ¡¼£²£°£°£°¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¾ò·ï¡¡ÂÐ¾Ý£µ½Å¾Þ¤ò£±¾¡¤«¤Ä¡¢£±£³ÅÀ°Ê¾å¤Î³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¡£¼·Í¼¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¸½ºß£±£°ÅÀ¤Î¥³¥¹¥â¥Õ¥ê¡¼¥²¥ó¤Ï£´Ãå°Ê¾å¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¬¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤¬¤¹¤Ç¤Ë£±£³ÅÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÊÌÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë¿·³ãµÇ°¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈÍ¥¾¡¡¢£²¡Á£´Ãå¤Ê¤éÂ¾ÇÏ¤ÎÃå½ç¼¡Âè¤ÇÃ±ÆÈ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆ±ÅÀÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¥¾¡ÇÏ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ë«¾Þ¶â¤È¤·¤ÆÇÏ¼ç¤Ë£³£²£°£°Ëü±ß¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤Ë£¸£°£°Ëü±ß¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£Í¥¾¡ÇÏ¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÅùÊ¬¤·¤Æ¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£