「広島４−１巨人」（２６日、マツダスタジアム）

さすが左のエース！広島・床田寛樹投手（３０）が９回６安打１失点で９勝目をマークした。惜しくも完封は逃すも、これで両リーグトップのシーズン６完投。球団では１９年・大瀬良以来６年ぶりとなった。チームは８月２度目の２連勝で３位・ＤｅＮＡに２差、２位・巨人には４・５差に接近。クライマックス・シリーズ進出へ、価値ある勝利となった。

床田は最後の力を振り絞った。３点リードの九回２死一塁。中山に対してカウント２−２となった場面だ。「本気で投げました。もう１５０％ぐらいで。この打者で終わらせないと、もしかしたら交代もあるかもしれないし、（次打者の）リチャードも怖い打者なので」と、気迫を込めて投じた直球はこの日最速１５１キロ。ファウルチップを坂倉が捕球し、空振り三振で締めくくった。

序盤から危なげなくアウトを積み上げた。軸になったのは、やはりストレート。「最初はスピードが出なかったけど、質がすごく良かった」と手応えを感じながら腕を振った。三回まで無安打投球で、初安打を許した四回は２死二塁で吉川を二ゴロ。変化球も織り交ぜ、決定打を許さなかった。

完封ペースで突入した八回は２死から代打・キャベッジに左翼へソロを被弾。ただ、失点も長打もこの場面だけだった。フルカウントになったのは、わずか２度。無四球完投で３年連続の２桁勝利に王手をかけた。新井監督も「週の頭にこういう投球をしてくれると、ベンチもすごく助かります。本当にナイスピッチングだった」と賛辞を惜しまなかった。

これで両リーグトップのシーズン６完投。「本当に、うれしいな。この時期に最後まで投げられたのは、去年では本当に考えられないこと。成長しているなと思います」と胸を張った。

左腕の言葉通り昨季は一度も完封、完投がなくチームメートから「完封した？（笑）」と冗談交じりに愛あるイジりも受けていた。「すごく気にしていた。ちょっと悔しかったですね。マウンドに上がった時は、最後まで投げるつもりで投げるので」。その思いを胸に刻み、今季は先発投手の理想型を体現。顕著な変わり身が、頼もしい。

巨人戦は完封した４月１２日に続き、２試合連続の完投勝利となった。９月前半はいずれも火曜日にＤｅＮＡ、巨人戦が控えており、高い期待を背負って登板を迎えることになる。「しっかり上位を倒さないと、上には行けない。上を倒していけたらいいかなと思う」。頼れる男が上位進出への旗振り役になる。