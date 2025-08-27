　27日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3705枚だった。うちプットの出来高が1890枚と、コールの1815枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の183枚（125円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の259枚（5円高53円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　51000　
　 156　　　 0　　　 1　　50000　
　　17　　　 0　　　 2　　49000　
　　87　　　-2　　　 2　　48000　
　 128　　　-1　　　 6　　47000　
　　28　　　-1　　　12　　46250　
　 220　　　+1　　　17　　46000　
　　26　　　-2　　　21　　45750　
　　12　　　-1　　　25　　45625　
　　82　　　+1　　　29　　45500　
　　 5　　　 0　　　32　　45375　
　　24　　　+4　　　40　　45250　
　　 6　　　-5　　　37　　45125　
　 259　　　+5　　　53　　45000　
　　 2　　　 0　　　55　　44875　
　　36　　　+6　　　70　　44750　
　　 8　　 -10　　　69　　44625　
　 137　　　+5　　　89　　44500　
　　20　　　+7　　 105　　44375　
　　29　　 +15　　 130　　44250　
　　 4　　　-5　　 135　　44125　
　 172　　 +20　　 170　　44000　
　　 9　　　+5　　 185　　43875　
　　24　　　+5　　 195　　43750　
　　 4　　　 0　　 215　　43625　
　　89　　 +35　　 280　　43500　　1295 　　 +80　　　 1　
　　 6　　 -35　　 270　　43375　
　　20　　 -10　　 330　　43250　　1230 　　+130　　　 4　
　　74　　 +55　　 450　　43000　
　　 6　　 +20　　 480　　42875　
　　47　　 +25　　 510　　42750　　 890 　　 +20　　　 1　
　　 3　　-110　　 560　　42625　　 850 　　 +50　　　 1　
　　24　　 +90　　 690　　42500　　 670 　　 -80　　　 9　
　　 2　　 -30　　 630　　42375　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 640 　　 +20　　　10　
　　 4　　 -30　　 770　　42125　　 580 　　 +10　　　 9　
　　20　　 -25　　 905　　42000　　 465 　　-125　　 183　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 540 　　+100　　　 8　
　　 4　　 -30　　1005　　41750　　 465 　　 -40　　　11　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 400 　　 -65　　　 5　
　　 5　　　　　　1200　　41500　　 350 　　 -80　　 168　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 395 　　　 0　　　 3　
　　 4　　　　　　1385　　41250　　 320 　　 -45　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 310 　　 -30　　　 4　
　　 4　　 -90　　1580　　41000　　 260 　　 -45　　 125　
　　 4　　　　　　1680　　40875　　 250 　　 -35　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 230 　　 -35　　　19　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 210 　　 -35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 190 　　 -35　　　18　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 210 　　 +20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 170 　　 -15　　　25　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 165 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 135 　　 -30　　 121　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 140 　　 -10　　　46　