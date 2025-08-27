日経225オプション9月限（27日夜間） 4万5000円コールが出来高最多259枚
27日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3705枚だった。うちプットの出来高が1890枚と、コールの1815枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の183枚（125円安465円）。コールの出来高トップは4万5000円の259枚（5円高53円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 51000
156 0 1 50000
17 0 2 49000
87 -2 2 48000
128 -1 6 47000
28 -1 12 46250
220 +1 17 46000
26 -2 21 45750
12 -1 25 45625
82 +1 29 45500
5 0 32 45375
24 +4 40 45250
6 -5 37 45125
259 +5 53 45000
2 0 55 44875
36 +6 70 44750
8 -10 69 44625
137 +5 89 44500
20 +7 105 44375
29 +15 130 44250
4 -5 135 44125
172 +20 170 44000
9 +5 185 43875
24 +5 195 43750
4 0 215 43625
89 +35 280 43500 1295 +80 1
6 -35 270 43375
20 -10 330 43250 1230 +130 4
74 +55 450 43000
6 +20 480 42875
47 +25 510 42750 890 +20 1
3 -110 560 42625 850 +50 1
24 +90 690 42500 670 -80 9
2 -30 630 42375
42250 640 +20 10
4 -30 770 42125 580 +10 9
20 -25 905 42000 465 -125 183
41875 540 +100 8
4 -30 1005 41750 465 -40 11
41625 400 -65 5
5 1200 41500 350 -80 168
41375 395 0 3
4 1385 41250 320 -45 6
41125 310 -30 4
4 -90 1580 41000 260 -45 125
4 1680 40875 250 -35 8
40750 230 -35 19
40625 210 -35 6
40500 190 -35 18
40375 210 +20 9
40250 170 -15 25
40125 165 -20 4
40000 135 -30 121
39875 140 -10 46
