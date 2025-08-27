　27日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は278枚だった。うちプットの出来高が162枚と、コールの116枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の48枚（5円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の26枚（2円安24円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　55000　
　　 3　　　 0　　　 1　　54000　
　　 4　　　-1　　　 6　　50000　
　　 4　　　-1　　　12　　49000　
　　26　　　-2　　　24　　48000　
　　 4　　　-3　　　48　　47000　
　　12　　　+5　　 105　　46000　
　　 1　　　-5　　 120　　45750　
　　 1　　　　　　 125　　45625　
　　11　　 -10　　 145　　45500　
　　 2　　　-5　　 165　　45250　
　　 3　　　　　　 175　　45125　
　　18　　　 0　　 200　　45000　　3155 　　　　　　　 1　
　　 1　　 -20　　 230　　44750　
　　 1　　　　　　 250　　44625　
　　 1　　　　　　 395　　43875　
　　 1　　 +30　　 475　　43750　
　　 8　　 +30　　 545　　43500　
　　 1　　 -15　　 575　　43250　
　　 7　　 +50　　 750　　43000　
　　 1　　 -40　　 905　　42500　　1320 　　　　　　　 2　
　　 2　　 -20　　1115　　42000　　1125 　　 +55　　　 1　
　　 2　　　　　　1380　　41500　　 950 　　 +85　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 760 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 820 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 690 　　 -10　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 705 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 670 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 640 　　 +60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 570 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 460 　　 -40　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 495 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　3345　　39000　　 325 　　　+5　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 300 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 215 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 180 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 150 　　　-5　　　48　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 150 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 150 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 130 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 120 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　98 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　92 　　　-2　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　34250　　　81 　　　+4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　72 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　69 　　　+3　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　59 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　51 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　43 　　　 0　　　10　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　35 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　33 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　20 　　　-2　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 7 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 5 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　-1　　　10　


株探ニュース