日経225オプション10月限（27日夜間） 3万7000円プットが出来高最多48枚
27日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は278枚だった。うちプットの出来高が162枚と、コールの116枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の48枚（5円安150円）。コールの出来高トップは4万8000円の26枚（2円安24円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 55000
3 0 1 54000
4 -1 6 50000
4 -1 12 49000
26 -2 24 48000
4 -3 48 47000
12 +5 105 46000
1 -5 120 45750
1 125 45625
11 -10 145 45500
2 -5 165 45250
3 175 45125
18 0 200 45000 3155 1
1 -20 230 44750
1 250 44625
1 395 43875
1 +30 475 43750
8 +30 545 43500
1 -15 575 43250
7 +50 750 43000
1 -40 905 42500 1320 2
2 -20 1115 42000 1125 +55 1
2 1380 41500 950 +85 13
41250 760 1
41125 820 1
41000 690 -10 7
40750 705 1
40625 670 1
40500 640 +60 1
40375 605 1
40250 570 1
40000 460 -40 5
39875 495 1
1 3345 39000 325 +5 6
38750 300 -10 1
38000 215 0 2
37500 180 -5 2
37000 150 -5 48
36750 150 +5 2
36500 150 +15 1
36250 130 0 8
36000 120 +5 1
35250 98 +1 3
35000 92 -2 8
34250 81 +4 1
34000 72 -2 4
33500 69 +3 3
33000 59 -2 3
32000 51 -1 1
31000 43 0 10
30000 35 0 1
29000 33 -4 1
26000 20 -2 7
18000 7 0 1
15000 5 -1 1
10000 2 -1 10
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 55000
3 0 1 54000
4 -1 6 50000
4 -1 12 49000
26 -2 24 48000
4 -3 48 47000
12 +5 105 46000
1 -5 120 45750
1 125 45625
11 -10 145 45500
2 -5 165 45250
3 175 45125
18 0 200 45000 3155 1
1 -20 230 44750
1 250 44625
1 395 43875
1 +30 475 43750
8 +30 545 43500
1 -15 575 43250
7 +50 750 43000
1 -40 905 42500 1320 2
2 -20 1115 42000 1125 +55 1
2 1380 41500 950 +85 13
41250 760 1
41125 820 1
41000 690 -10 7
40750 705 1
40625 670 1
40500 640 +60 1
40375 605 1
40250 570 1
40000 460 -40 5
39875 495 1
1 3345 39000 325 +5 6
38750 300 -10 1
38000 215 0 2
37500 180 -5 2
37000 150 -5 48
36750 150 +5 2
36500 150 +15 1
36250 130 0 8
36000 120 +5 1
35250 98 +1 3
35000 92 -2 8
34250 81 +4 1
34000 72 -2 4
33500 69 +3 3
33000 59 -2 3
32000 51 -1 1
31000 43 0 10
30000 35 0 1
29000 33 -4 1
26000 20 -2 7
18000 7 0 1
15000 5 -1 1
10000 2 -1 10
株探ニュース