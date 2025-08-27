戦後80年の今年、さまざまな形で昭和の戦争を振り返る企画が目白押しです。そのなかで、おっそう来たかと歴史ファンの注目を集めているのが、映画『雪風 YUKIKAZE』。雪風とは、「奇跡の駆逐艦」として知る人ぞ知る存在でした。太平洋戦争で活躍した甲型駆逐艦38隻のなかで、たった一隻、終戦まで生き残った艦だったのです。

昭和15年1月に竣工、真珠湾攻撃の4日後、昭和16年12月12日にフィリピンのレガスピー急襲作戦で初陣を飾ります。ミッドウェー、ガダルカナル、ソロモン、マリアナと戦い続け、昭和20年4月、戦艦大和とともに、沖縄特攻作戦にも参加しました。さらに、戦後は、復員輸送船として、1万人を超える人たちを日本に帰還させたのです。

これから紹介するのは、戦後80年を迎え特別に復刻した『太平洋戦争 日本軍艦戦記』（文藝春秋）に収録された座談会「栄光の駆逐艦・雪風 四人の勇猛艦長」の冒頭の部分です。本書の元版は、昭和45年刊行。編集長は後に「昭和の語り部」として知られる半藤一利でした。



参加者は、

・飛田健二郎氏（当時、中佐。艦長在任：昭和16年7月25日-17年6月23日）

・菅間良吉氏（中佐。昭和17年6月23日ｰ18年12月10日）

・寺内正道氏（少佐〜中佐。昭和18年12月10日ｰ昭和20年5月10日）

・古要桂次（中佐。昭和20年5月10日ｰ11月20日）

大きな海戦でいうと、ミッドウェー作戦は飛田艦長、ガダルカナル撤収作戦は菅間艦長、マリアナ海戦、レイテ沖海戦、沖縄特攻作戦は寺内艦長、古要艦長の時代に終戦を迎えています。

映画では、主人公の雪風艦長・寺澤一利を竹野内豊が演じるようです。この艦長は実在しませんが、本記事に登場する歴代艦長たちの会話を読み、彼らのキャラクターがいかに映画に生かされているのか、と思いを馳せることもできるでしょう。

解体された雪風

飛田 なつかしい顔が集まったな。

寺内 とにかく、まずいちばん情けない知らせがあるんだ、雪風がスクラップになっちゃったらしいぞ。

古要 私もその情報は開きましたよ、確実な情報ではないけど、雪風がとうとう台湾から返還される希望はまったくなくなったという話が、それとなく入ってきました。

飛田 スクラップになったっていったって錨（いかり）ぐらい残っておるんじゃろ。

寺内 とんでもない。なんでも、今年の五月ごろの台風で座礁したかして、さっそく台湾政府では鉄鋼会社へ払い下げちゃった。それでキールンあたりの会社で解体されてネジ一つ残ってない、というわけなんだ。どうも確かじゃないが、だいたい確からしいぞ（笑）。

飛田 雪風の返還運動の連中は、それで何をしちょるのかな?

寺内 何をしちょるかって、錨どころか、ポルト一つ残ってないのだから、どうしようもあんめいよ。

飛田 返還運動を中央の連中は、本気になってやったのかな。

寺内 下の連中はやっているんだよ。だがこれは気持だけの問題で、実際に旗を振ったのは国会議員さ。

古要 財界でもお歴々が名をつらねたのでこれは本当に、雪が日本に違されると思っていたのだがね。

寺内 名前だけなら現役のおえらがたがずらりとならんでおったが、なあに、その後選挙が終ると、そのまま話だけで立ち消えになる。

飛田 台風は待っててくれんからな。

菅間 それで、錨一つなくなったというのは、なんとも悲しい話ですな。マストぐらいでも返してくれればよかったのに。

飛田 老人の感傷かも知れんが、あれくらい武運めでたい艦もなかったのだから、民族の遺産としてマストぐらい残しておきたかったな。

寺内 とにかくネジ一つねえんだから、仕方あんめいよ。

（＊本書が刊行された翌昭和46年、台湾政府から錨と舵輪が返還された。舵輪は広島県江田島の旧海軍兵学校・教育参考館、錨は同館の庭に展示されている）

世界一の幸運の艦

古要 雪風が非常に幸運な軍艦だというけれど、なにも一つ一つの行動を理論的にすじ道たてて、こうやったからうまくいったというものではないんだね。人間の意思の働かないというか、何ものかによって、あらゆる海戦に参加して生き残った……。

寺内 それを運というんだ。（笑）

古要 軍艦も人間と同じことで、ツイているやつとツイていないやつとがある。

飛田 でも、ツキを雪風にもたらしたのもあなたがたみたいなシッカリした艦長がおったからじゃろが･･････。最初の、わしが艦長のころは（昭和十七年六月まで）、勝ち戦さで幸運もへったくれもないんだ。どの艦もみんなツイていた。勝っているときは沈まんものだ。

寺内 そりゃあたりまえだよ。（笑）

飛田 あなた自身は、いままで、おれはツイていると思ったことある?

寺内 いいや、ちっとも考えなかった。

飛田 雪風のいくところには何も起らん。そして「さあ、行ってこい」といって護衛や海戦をやらされる。何も起らん。またやらされる。何も起らん。そうしているうちに、おれはツイてるぞと思った。

寺内 そりゃ、まあ、ほかの艦をみると、つぎつぎと沈んじまってるのに、ガダルカナルだろうがニューギニアだろうが、どこへいこうと、一緒にいった艦がやられているのにまたラバウルに帰ってきて何がなんだってんだといって大いに飲んでね（笑）。それがつづくんだものな。

菅間 雪風が、世界一の幸運の艦になることができたのは、艦の運がいいのと同時に、艦には家風と同じような艦風というものがあるが、その艦風がよかった。初代の艦長（脇田喜一郎中佐）から飛田艦長あたりの努力のたまものだと思うな。

飛田 わたしは駆逐艦・海風から雪風に移ったのだが、これが十六年八月一日でしたな。（雪風竣工は十五年一月）。なにしろ海風は手塩にかけて育てたんだからびしゃっとする。連合艦隊最後のボートレースで、決勝に残ったのは第四水雷戦隊ばかりで、一着は海風の機関科、三着五着もうちというくらい。まあ、そのくらい海風はよくできとった。そうして雪風にきたら、これはいかんということを感じたな。とくに機関科にアカン筋があっとったようだな。それを世界一の艦にしたのは菅間艦長じゃよ。

菅間 いやいや、私より飛田さんですな。雪風にはすでにしていい艦風があった。一言でいうなら、なごやか、というか。上から下まで一緒になって酒をのむ。ワイワイいってね。

寺内 菅間さんは苦労したらしいね。

飛田 要するに艦長は自分を殺さないかんと思いますな。そして、どんなヤツでも一緒に抱いていくような気持にならんといかんのじゃないかしら。

古要 その点、菅間さんは人情艦長として有名でしたな。

菅間 それに雪風の場合は先任将校がよかった。乗組員約二百五十名の上から下までピリッとしていたのは、先任将校がよくやってくれたからと思いますね。

飛田 艦長としては、たとえば「面舵（おもかじ）ッ」といったときには、艦がビュッと面舵をとる。「後進ッ」といったらビュッとかかる。これがいちばんなんだが、これはまず艦長に信頼がないといかんだろう。

寺内 ふだんの出入港のときが大事なんだな。どこの港へ入ろうと、ぐるっと回れ右をして後進に入ってキュッといくでしょう。それが、隣の艦がまだもたもたして、岸から引っぱったりしている。こっちはすぐつないで、「解散ッ、上陸用意ッ」とやる。兵隊さんの意気ごみが違いますよ。

古要 それは違うね。艦隊演習かなんかで、何十隻も港へらどってくる、最初に猫をいれちゃうとか、早くブイにつないじゃったら、兵隊さんは「うちの艦長はなかなかやるぞ」ってね。

飛田 錨をいれて「敬礼ッ」といったらすぐ上陸用意、そして上陸ッ。ほかのやつはもたもたしているのに、さっさと陸に上げちゃったら、以後ビシャッとしたのだね（笑）。それが雪風を強くした。

寺内 なかには堅苦しい艦長がいてね、司令駆逐艦が上陸しないからといって、待っている。そういうやつの艦は、みんな沈んじゃった。（笑）

飛田 「機械よろし。舵よろし」と艦長がいうのを、底のほうの機関科の連中は待っておるのだからね。それには、しかし、操艦によっぽど自信がなくちゃ……。

寺内 わしは、操艦ちゅうか、自信があったんだな。若いころ呉の防備隊におって敷設艦で、豊後水道の潮の強いところでずいぶん苦労したからね。それから掃海艇の艇長をやって、そのつぎにくさったような駆逐艦。操艦にはいやでも自信がついてくる。

飛田 あなたは菊のご紋章のついた艦には乗っとらんだろう。

寺内 そうだ、そうだ、乗っとらん。

菅間 わたしもほとんど駆逐艦暮し……。

飛田 そこがいいンだ。なまじご紋章なんかついている戦艦や重巡に乗ると、人間がなまってくる。

（半藤一利責任編集『太平洋戦争 日本軍艦戦記』より一部抜粋）

（「文春ムック」編集部／文春ムック）