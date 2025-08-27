¿·¿Í¼Ò°÷¡Ö»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×Ë¾¤ßÄÌ¤ê¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡Ö²¿¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©¡×°ìÆ±¤¢Á³¤È¤·¤¿¥ï¥±
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¿¦¾ì¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¡Ú»Ø¼¨ÂÔ¤Á¿·¿Í¼Ò°÷¡Û¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤È¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤¹¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤Ë¡¢ÀèÇÚ¼Ò°÷¤¬¡È½ñÎà¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤ò°ÍÍê¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ä¼Ò°÷Á´°÷¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤À¤á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©
»Ø¼¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¥Ç¥¹¥¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¿·¿Í¼Ò°÷
»ä¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ôÇ¯Á°¡¢»ä¤Î¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢20Âå¤Î¿·¿Í¼Ò°÷X¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¼Ò°÷°ìÆ±¡Ö¤¤¤¤»Ò¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ó¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡£
X¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ú»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡Û¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ØÆ³·¸¤¬¡Ö½Ð¼Ò¤·¤¿¤éËèÄ«¡¢¤³¤Î¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¥ëー¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢X¤µ¤ó¤ÏËèÄ«½Ð¼Ò¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤¿¤ÀºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÀèÇÚ¤¬¡ÖËèÄ«¤Î¶ÈÌ³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¡È»Ø¼¨¡É¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
X¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ3¥ö·î¸å¤Ë¡¢»ØÆ³·¸¤Î¿Í¤¬µÞî±µÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢X¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡È»Ø¼¨¡É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È°ìÆü²¿¤â¤»¤º¤ËÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¤½¤Î¾õÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢X¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ÈÌ³Ãæ¤ÏÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤Ï¥À¥á¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡© »Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¥ìµ¤Ì£¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¡£
¼ÒÆâ¤ÇX¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖX¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¤ÎÅÔÅÙ¡¢ºÙ¤«¤¯¶ÈÌ³»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¿·¿Í¼Ò°÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿½ñÎà¤Ë¸í¤ê¤¬È¯³Ð¡£¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä
¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤¬X¤µ¤ó¤Ë¡Ú»ñÎÁ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¤ò»Ø¼¨¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆX¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ñÎÁ¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏX¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤Î»ñÎÁ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈX¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿»þ¡¢¸í¤ê¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¸í¤ê¤òÊó¹ð¤·¤í¡Ù¤È¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Êó¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶¯¤á¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢X¤µ¤ó¤Ï¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¼ÒÆâ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å»Ê¤Ë¤â¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿X¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¤éÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤ËX¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖX¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦º£Æü¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À²ñ¼Ò°÷¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û
