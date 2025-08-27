総務省が発表した昨年度の「ふるさと納税」の寄付額はおよそ1兆2728億円で、5年連続で過去最高を更新しました。争奪戦が激化するなか、福岡県大牟田市は寄付額を増やそうと新たな取り組みを始めました。

■鬼丸ゆりか記者

「こちらでは今、カメラマンとコーディネーターが商品の撮影をしています。」



8月20日、福岡県大牟田市で行われたのは、「ふるさと納税」の仲介サイト大手「さとふる」が開いた返礼品の撮影会です。





総務省が7月末に発表した昨年度の「ふるさと納税」の寄付額はおよそ1兆2728億円で、5年連続で過去最高を更新しました。

福岡県の自治体の寄付額は、1位が飯塚市で66億円余り。返礼品の半数以上をハンバーグが占めます。2位がもつ鍋が一番人気の福智町で41億7000万円。3位が新宮町の37億5700万円と続く中、大牟田市は47位でした。寄付額は2億700万円で、目標額4億円の半分にとどまっています。

これまで大牟田市では、返礼品を提供する事業者が撮影した写真をサイトに掲載していましたが、目標達成を目指し、返礼品の第一印象を決める、写真のクオリティーアップに取り組むことにしました。



■大牟田市 広報課・伊藤友希さん

「寄付額が伸び悩んでいましたが、より返礼品の魅力を伝える必要があると思いました。そうすることで、さらなる寄付額の獲得はもちろん、大牟田市の魅力発信につながると考えています。」

撮影会では、プロのカメラマンやコーディネーターが事業者の思いを聞きながら撮影を進めていきます。



■四郎國光 刀匠・小宮治氣さん

「全体を明るくしたいけど、この辺（企業名の刻印）を目立たせたい。」

■カメラマン

「名前のところを明るくしたいと。」

こちらは事業者が提供した包丁の写真です。それがプロの手にかかると、包丁の形がはっきり分かる仕上がりになりました。



■カメラマン

「大丈夫？」

■小宮さん

「はい。」

■カメラマン

「よかった。」

■小宮さん

「難しいですもんね、光が。」

■小宮さん

「自分たちができないところはあるので、やっぱプロだなと。大牟田の魅力を見せていけたらと思っています。」

撮影会の参加者の一人、1955年創業の豆腐・油揚げの製造販売を行う杉本幸司さん（48）です。



今回、撮影してもらうのは大豆を使ったクルトンです。この商品は7月から「ふるさと納税」の返礼品として登録されました。



■杉本食品・杉本幸司 社長

「『あげ』というのも分かりにくいし、丸い形がイメージが湧くかなとか、クルトンをどうやって表現すればいいか難しかったです。デジカメくらいが手一杯なので、きれいにプロのカメラマンに撮っていただけたら。」

そして、杉本さんの商品の撮影が始まりました。杉本さんは、クルトンがスープやサラダにも合うというアレンジ方法が伝わる写真をオーダーしました。



■杉本さん

「笑顔になるね。自分らには限界がある。こんなセットを持っていないので。どういう反響があるのか楽しみ。自分が思っている以上の写真ができたので。いろいろな人に食べていただきたいです。」



今回撮影された写真は、ことし中にサイトに掲載される予定です。



地方都市にとって貴重な収入源となっている「ふるさと納税」。地域の魅力を伝えるための自治体の模索が続いています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月22日午後5時すぎ放送