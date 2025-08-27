¡ÖÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡×¥Ò¥Ã¥È¤Î±¢¤Ç¡ÖÃæÆüÍ§¹¥´õË¾¾®³Ø¹»¡×¤Ïº£¡¡ÆüËÜ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£²Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï±Ç²è¡ÖÆîµþ¼Ì¿¿´Û¡×¤¬µÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«1¤«·î¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï27²¯¸µ¡ÊÌó540²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÀïÁè¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÃæ¹ñÎòÂå6°Ì¤Ë¡¢Îò»Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÇÆîµþ»ö·ï¤Ïº£¤âÆüÃæÀïÁè¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»´·à¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¡¢Æîµþ¤ÈÆüËÜ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë²áÉÒ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¤½¤ÎÆîµþ¤ÇÆüÃæ¤Î»ùÆ¸¤¬¡ÖÃæÆüÍ§¹¥¡×¤ò¹»Ì¾¤Ë·Ç¤²¤ë³Ø¹»¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Æîµþ¤Ë¤âÂ¸ºß¡ÖÃæÆüÍ§¹¥´õË¾¾®³Ø¹»¡×
Æîµþ»ö·ï¤ÏÆüËÜ·³¤¬ÆîµþÆþ¾ë¡Ê1937Ç¯¡Ë¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÈóÀïÆ®°÷¤ò»¦³²¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï30Ëü¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯¤ËÅö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤ÈÃæ¹ñ¤Î¸Õ¶ÓÅó¹ñ²È¼çÀÊ¤Î¹ç°Õ¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÆüÃæÎò»Ë¶¦Æ±¸¦µæ¡×¤¬2010Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ïµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20Ëü¿Í¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¡¢4Ëü¿Í¡¢2Ëü¿Í¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¿ä·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ô¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨ÆüÃæÀïÁè¤ò¤á¤°¤ë¡ÈÉÒ´¶¤ÊÆü¡É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆîµþ»ö·ï¤Î¹ñ²ÈÄÉÅéÆü¡Ê12·î13Æü¡Ë¤Î½Å¤ß¤ÏÊÌ³Ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ìÊýÆüËÜ¤Ï2000Ç¯Á°¸å¤ËÌ±´ÖÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÇÀÂ¼ÃÏ°è¤Ê¤É·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î³Ø¹»·úÀß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆîµþÃÝÄÃÃæÆüÍ§¹¥´õË¾¾®³Ø¹»¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£Æ±¹»¤ÏÆîµþ¤Î¤¢¤ë¹¾ÁÉ¾Ê¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢Í§¹¥Äó·È¤ò·ë¤ÖÊ¡²¬¸©¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤é¤¬´óÉÕ¤òÊç¤ê¡¢·úÀßÈñ¤ÎÈ¾³Û¤ò»Ù±ç¤¹¤ë·Á¤Ç2007Ç¯¤Ë³«¹»¡£Åö½é¤Ï1000¿Í¶á¤¤»ùÆ¸¤¬³Ø¤Ó¡¢¸òÎ®»ö¶È¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©¤«¤é»ùÆ¸¤é¤¬Äê´üÅª¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÃ¶¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ËÁÐÊý¤Î»ùÆ¸¤¬¼ê»æ¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æîµþ¤ÈÆüËÜ¤ÎÁð¤Îº¬¤Î¸òÎ®¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¾å¤Ç¤ÏÆîµþÃÝÄÃÃæÆüÍ§¹¥´õË¾¾®³Ø¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆîµþ¤ÎµÔ»¦¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¡Êµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë30Ëü¿Í¤Îµö¤·¤ÏÆÀ¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿Åê¹Æ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
º£Ç¯7·î¤Ë¸½ÃÏ¤òË¬¤Í¤¿¡£¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È´û¤ËÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¤½¤Ð¤ÎÊÉ¤ËÇö¤Ã¤¹¤é¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃæÆüÍ§¹¥´õË¾¾®³Ø¹»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌ±Â²¾®³Ø¶µ°é½¸ÃÄ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£ÇÑ¹»¸å¤Ï°ìÃ¶ÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆîµþ»ÔÀ¯ÉÜ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢²óÅú¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡²¬¸©Â¦¤â»ö¾ð¤Ï°ìÀÚÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæÆüÍ§¹¥¡×¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤¬Æîµþ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢»ùÆ¸¤é¤¬¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤Ãæ¹ñ¡×¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á
¹»¼Ë¤ò»£±ÆÃæ¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤äÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Ù»¡´±¤«¤é»£±Æ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£³Ø¹»¤Î¼èºà¤Ë¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾·¤¤¤Æ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥Ä¥¢¡¼¡×¤¬Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¼èºà½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¿Í¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¡È¸«¤»¤¿¤¤Ãæ¹ñ¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á»äÅª¤Ê¸«²ò¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
Æîµþ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬¹¥¤¤ÊÅÛ¤é¤ÏÉÔÎÉÉÊ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼Ô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢ÆüËÜìÝÕþ¤ÎÈà¤é¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¸ÀÏÀÅýÀ©¤¬¿Ê¤àÃæ¹ñ¤Ç·Ù²ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤äÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤âÉÒ´¶¤À¡£¤À¤¬¤³¤ÎÉÒ´¶¤Ê¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤½¡¢¡Ö²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤Ãæ¹ñ¡×¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ëº£¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
