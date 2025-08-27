三上悠亜、屋外で“カルバン・クライン”姿に反響「ピンクのカルバンだと!?」「かなりセクシー」
タレントの三上悠亜（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。「カルバン・クライン」のランジェリーに身を包んだ“ふんわりボディ”を披露した。
【別カット多数】「ピンクのカルバンだと!?」「かなりセクシー」三上悠亜、屋外で“カルバン・クライン”姿
三上は、上下ピンク色の「カルバン・クライン」のランジェリーに身を包み、軒下などの屋外でのカット、日本家屋の中でセクシーなランジェリー、タイツに身を包んだカットを公開。コメントで「韓国雑誌「MAPS」のオフショ」と明かし、「発売お楽しみに」とアピールした。
この投稿に、日本のみならず、英語や韓国語などでも「とても美しい」「ぴんくのかわいい！」「ピンクのカルバンだと!?」「かなりセクシーですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。
