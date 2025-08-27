ナインティナイン、東京ドーム開催『SMTOWN LIVE』に潜入 東方神起、SUPER JUNIOR、aespa、RIIZEら登場
きょう27日放送のフジテレビ音楽バラエティー『週刊ナイナイミュージック』（後11：00〜後11：30）では、8月9日、10日の2日間にわたって、東京ドームで開催された『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に潜入した模様を届ける。
【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン
同番組は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティー。ナインティナインがスタジオを飛び出し、東京ドームで開催された、東方神起、aespaらが所属する事務所「SM ENTERTAINMENT」のアーティストが集結する音楽ライブ『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』に潜入する。舞台裏に潜入したナインティナインが豪華出演アーティストを直撃し、貴重な映像を届ける。
ナインティナインが、“記者”として出演アーティストが出席する、同イベントの記者会見に潜入。慣れない雰囲気に緊張しながらも、最後に質問の機会を与えられ、東方神起に「今回のワガママ」を聞くと、「夏らしくこのイベントを盛り上げてほしい」と、いつも通りの無茶振りがさく裂した。
さらに、ナインティナインは、舞台裏に「輪投げ屋たかちゃん」を出店。さまざまな景品を用意して出演者たちを迎える。若者に絶対的な人気を誇るaespa、RIIZEほか、岡村が大ファンだった少女時代のHYOYEONも来店した。特別に用意した「ハワイ旅行」の景品の行方は。SUPER JUNIORが日本の音楽バラエティーに初出演し、驚異のバラエティー力で笑いの渦に。そのほか、KEY（SHINee）、NCT WISH、NCT DREAM、Hearts2Heartsなど豪華アーティストが続々来店し輪投げに挑戦する。豪華景品を獲得できるのか。
