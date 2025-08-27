38歳“元MVP”は「チームを去る寸前」ド軍に25億円男の代役提案「確かな存在感をもたらしてくれるだろう」

マカチェンはパイレーツを去るのか(C)Getty Images

パイレーツを離脱する可能性があるというアンドルー・マカチェンについて、米メディアがドジャースに獲得を提案した。

マカチェンは現在38歳で、2013年には打率.317、21本塁打、84打点をマークし、シーズンMVPに輝いた経歴のある外野手だ。米メディア『Fan Sided』は「ドジャースはチーム力を強化する新たな機会を得られる可能性がある」とし、「各チームはポストシーズンへの希望と長期的な計画を見直すだろう。そして、パイレーツほど余分な資金を節約することを好むチームはない」と伝えた。

昨オフに、マカチェンはパイレーツと1年500万ドル（約7億4000万円）で再契約。全盛期とは程遠いが、今季は112試合で打率.241、12本塁打、47打点、１盗塁、OPS.711をマークしている。